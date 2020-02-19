Gmail kullananlar dikkat! Yeni güncelleme geliyor



Dünyanın en çok kullanılan - e-posta servislerinden biri olan Gmail kullanıcıları 20 Şubat tarihinden itibaren değişikliklere hazır olmaları gerekiyor çünkü uygulama yarın geniş kapsamlı bir güncelleme alacak.

ile tasarımı değişecek ve görüntüsü eskisinde çok daha farklı bir hal alacak olan Gmail'de çok önemli bir ayrıntıda değişecek. Birden fazla mail hesabını tek bir uygulama üzerinden yöneten kullanıcılar bir seferde daha fazla sayıda önemli e-postaları da görebiliyorlardı. Ana ekranı ikiye bölerek kullanılan bu özellik yeni güncelleme ile artık kullanılmayacak.

Gmaail uygulamasında önizleme kısmını kaldırmaya hazırlanan yetkililer, çok sayıda gelen kutusuna tek bir araç çubuğu ile erişim sağlanmasını yine yeni güncelleme ile sağladıkları belirtildi.

Popüler e-posta uygulamasına yarın gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte aynı zamanda birden fazla gelen kutusu için yeni yapılandırma alternatifleri de olacak ve bu yapılandırma seçenekleri Ayarlar altında Gelişmiş > Gelen Kutusu içinde bulunacak.