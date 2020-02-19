betgram betgram setrabet

İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118860
ALTIN
314.134
DOLAR
6.0729
STERLİN
7.8909
EURO
6.5579

Gmail kullananlar dikkat! Yeni güncelleme geliyor

Gmail uzun zaman sonra yeni bir güncellemeyle geliyor. Kapsamlı bir güncelleme alacak olan uygulamada tasarımı değişecek ve bam başka bir görünüme sahip olacak.

19 Şubat 2020 Çarşamba 16:19
Gmail kullananlar dikkat! Yeni güncelleme geliyor


Dünyanın en çok kullanılan - e-posta servislerinden biri olan Gmail kullanıcıları 20 Şubat tarihinden itibaren değişikliklere hazır olmaları gerekiyor çünkü uygulama yarın geniş kapsamlı bir güncelleme alacak.

Yeni güncelleme ile tasarımı değişecek ve görüntüsü eskisinde çok daha farklı bir hal alacak olan Gmail'de çok önemli bir ayrıntıda değişecek. Birden fazla mail hesabını tek bir uygulama üzerinden yöneten kullanıcılar bir seferde daha fazla sayıda önemli e-postaları da görebiliyorlardı. Ana ekranı ikiye bölerek kullanılan bu özellik yeni güncelleme ile artık kullanılmayacak. 

Gmaail uygulamasında önizleme kısmını kaldırmaya hazırlanan yetkililer, çok sayıda gelen kutusuna tek bir araç çubuğu ile erişim sağlanmasını yine yeni güncelleme ile sağladıkları belirtildi.

Popüler e-posta uygulamasına yarın gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte aynı zamanda birden fazla gelen kutusu için yeni yapılandırma alternatifleri de olacak ve bu yapılandırma seçenekleri Ayarlar altında Gelişmiş > Gelen Kutusu içinde bulunacak.

Son Güncelleme: 19.02.2020 16:20
Anahtar Kelimeler:
GmailYeni Güncelleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iPhone 9, Mart ayı sonuda görücüye çıkıyor
iPhone 9, Mart ayı sonuda görücüye çıkıyor
Instagram CEO'su oluşturulamayan iPad uygulamasını açıkladı; Yeterli kaynak yok!
Instagram CEO'su oluşturulamayan iPad uygulamasını açıkladı; Yeterli kaynak yok!
Google Earth View ile Dünya'nın uydudan görüntüsü
Google Earth View ile Dünya'nın uydudan görüntüsü
USOM tarafından yayınlanan iş ilanları, kariyer fırsatları, iş başvuru formu ve iş başvurusu şartları
USOM tarafından yayınlanan iş ilanları, kariyer fırsatları, iş başvuru formu ve iş başvurusu şartları
Bilgisayar dosyaları kalıcı olarak silme işlemi nasıl yapılır? Bilgisayarda iz bırakmadan dosya silme
Bilgisayar dosyaları kalıcı olarak silme işlemi nasıl yapılır? Bilgisayarda iz bırakmadan dosya silme
Instagram'a gelen son gönderiler özelliği ile gözden kaçırdım derdine son
Instagram'a gelen son gönderiler özelliği ile gözden kaçırdım derdine son

Popüler Haberler

Rüyada asansör görmenin anlamı nedir? Rüyada asansör görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı nedir? Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı ve tabiri
Günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmenin anlamı ve tabiri
Afili Aşk neden yok? Dizi bitti mi? Afili Aşk yeni yayın günü ne zaman?
Rüyada asker görmek nedir? Rüyada asker görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada para bulmak nedemektir? Rüyada para bulduğunu görmenin anlamı ve tabiri
2020 Kültür Mantarı yetiştiriciliği üretim tesisi kurma maliyet hesaplaması ve destek şartları
2020 Elektrik aboneliği için gerekli evraklar ve depozito ücret bilgisi
TOKİ 2020 Sosyal konut kura sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ 2020 çekiliş tarihi belli oldu mu?
Enpara Spotify, Netflix, Youtube aboneliklerinde P indirim ve iade kampanyası
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam sonrası tam öğrenci ve sosyal sınıf için taşıma ücretleri belli oldu! İstanbul Kart Mavi Kart ücretleri taşıma bedelleri ve duraklara göre Metrobüs ücret tarifeleri bilet fiyatları
Rüyada doğum yapmak ne demektir? Rüyada doğum yapmanın tabiri ve anlamı
Hakan: Muhafız: 3. sezon ne zaman başlayacak? Hakan: Muhafız yeni sezon oyuncuları ve konusu ne?
Onaylanan kredi nasıl iptal edilir? Onaylanan kredi çekilmezse iptal olur mu?
60 ay vadeli ihtiyaç kredisi veren bankalar ve kredi şartları
MEB 2. Dönem ara tatili ne zaman başlayacak? 2020 Nisan ara tatil tarihi
PUBG yeni güncellemesi detayları belli oldu! 19 Şubat PUBG güncellemesi yenilikleri
Sağlık Bakanlığı 81 şehirde bulunan hastanelere 12 Bin işçi alımı yapacak!
Benim Adım Melek Mahmut kimdir? Gerçek adı nedir? Muharrem Türkseven hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.