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Gmail şifresi nasıl sıfırlanır? En basit yöntem ile şifre sıfırlama

Google'nin ücretsiz olarak kullanıcılara sunduğu bir hizmet olan G-mail dünyanın en büyük uygulamaları arasında yerini alıyor. Çok sayıda kullanıcısının olduğu G-mail hakkında, çoğu kullanıcı Gmail şifresi nasıl sıfırlanır? gibi soruların cevabını merak etmektedir. İşte en basit yöntemle Gmail şifre sıfırlamasının nasıl yapıldığıyla ilgili tüm detaylar.

26 Aralık 2019 Perşembe 08:58
Gmail şifresi nasıl sıfırlanır? En basit yöntem ile şifre sıfırlama

Gmail hesabı, kullanıcıların şifrelerini unuttuğu zamanlarda, güvenlik sorunlarıyla ilgili veya kullanıcı adları hakkındaki sorunları değiştirmek için kullanılan bir sistemdir.

GMAİL ŞİFRESİ NEDEN SIFIRLANMALI?

Gmail hesapları, kullanıcıların e-posta hesapları için büyük bir saklama alanı sağlar. Kullanıcıların kişisel bilgileri bulunan G-mail hesaplarında, adresleri, banka hesapları, telefon numaraları önemli bir hesap olan dolayısıyla güvenlik önlemi almayı gerektiren bir işlemdir.

Hesabınızın her ihtimale karşı, çalınma olayında kullanıcıların şifre değiştirme yada sıfırlama işleminde tekrarının yaşanmaması için yapılması gerekir.

ŞİFRE NASIL SIFIRLANIR?

  • Hesap kurtarma adımları olan;
  • Hatırlanan son şifreyi girme
  • Telefon ya da tablet cihazlarına gönderilen ekran bildirimi
  • Kayıtlı olan telefon numarasına kısa mesaj ya da çağrı

Kullanıcıların Google hesaplarının, oluşturulduğu tarihten itibaren bilgilerini hatırlayamadığı durumlarda hesaba giremediğinden dolayı, hesaplar 6-12 saat içerisinde şifre sıfırlama bağlantısına gönderilir.

Gmail hesabınıza girdiğinizde sağ üst tarafta bulunan hesap simgesine ve daha sonradan Google Hesabı simgesine tıklanır. Kullanıcının hesap ayrıntıları bu bölümde görülecektir. Solda taraftaki güvenlik adımını seçtikten sonra kişisel bilgilerin ad, cinsiyet ve doğum gününün bulunduğu kısımda kullanıcının, şifresini son değiştirdiği tarih görülür.

Kullanıcı bilgilerini doğrulamak adına, kullanıcı mevcut şifresini girer ve artdından yeni şifresini oluşturabilir.

Kullanıcının oluşturacağı parola en az sekiz karakter uzunluğunda ve doğum tarihi, isim gibi özel ve kolay bilgiler içermemelidir. Yazılmış olan şifre, yazılan şifrenin yanındaki göz sistemine tıklayarak görüntülenebilir.

Daha güçlü şifre oluşturmak istenilen durumlarda ise 1 Password ve ya LastPass gibi şifre depolama uygulamaları kullanılabilir. Şifreyi değiştirme düğmesine tıkladığınızda kullanıcının  herhangi bir cihazda Google hesabına bağlı kalınıp kalınmayacağını soran bir bilgi sayfada yer alır. Bu işleme onay verildiğinde yeni şifre girildikten sonra e-postalara ulaşılabilir.

Kullanıcıların daha önce kullanılmayan şifre seçmesi, güvenlik nedeniyle önemlidir.

Hesabınıza kaydolmak ya da oturumunuzu açmak için kullanılan bütün cihazlarda ki e-posta adresleri kontrol edilmeli, şifre sıfırlaması ile ilgili bir sorunda daha fazla yardım butonuna tıklanması gerekir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:01
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