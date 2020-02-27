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Gökbilimcileri şaşkına çeviren olay! Dünya'nın yeni uydusu keşfedildi

Bilim insanları ilginç bir buluşa imza attılar ve Dünya'nın ikinci bir uydusu olduğunu ortaya çıkardılar.

27 Şubat 2020 Perşembe 13:28
Gökbilimcileri şaşkına çeviren olay! Dünya'nın yeni uydusu keşfedildi

Gökbilimciler, yaptıkları son araştırmalar sonucunda Dünya'nın Ay haricinde ikinci bir uyduya sahip olduğunu keşfettiler. Bilim dünyasını şaşkına çeviren olaya imza atan Gökbilimciler, keşfedilen uydunun yaklaşık olarak bir otomobil büyüklüğünde olduğunu açıkladılar.

Dünya'nın yeni uydusu keşfedildi

New Scientist'te yer alan habere göre ise keşfi yapılan yeni uydunun ortalama 1.9 ila 3.5 metre büyüklüğünde olduğu ve söz konusu uydu Dünya'nın çevresini 47 günde döndüğü yazıldı. Catalina Sky Survey ekibinde yer alan gökbilimcilerin 15 Şubat gecesi Dünya'nın yörüngesini izlerken gözlemledikleri 20 kadir parlaklığında olan yeni cisme 2020 CD3 adı verildi. 

Dünya'nın yeni uydusu keşfedildi

Yeni keşif uydu olan 2020 CD3'ün sabit bir yörüngeye de sahip olmadığı ve bu yüzden Ay'ın aksine yeni Ay, Dünya'dan giderek uzaklaştığı belirtildi. Sabit olamayarak Dünya'dan git gide uzaklaşan uyduyu ise Dünya'nın ikinci ama geçici Ay'ı yapmış oluyor. Gökbilimcilere göre 2020 CD3, Dünya'nın açık yaz gecelerini dahi göremeden kaybolacağı ve tahminlerine göre de nisan ayında ikinci Ay'ın Dünya'nın yörüngesinden çıkacağını söylüyorlar.

Dünya'nın yeni uydusu keşfedildi

Smithsonian Astrofizik Gözlemevi’nden yapılan bi açıklamada ise "Yörüngeler, bu gök cisminin geçici olarak Dünya’ya bağlandığını gösteriyor. Güneş radyasyonu basıncından kaynaklanan herhangi sapma tespit edilmedi ve bilinen herhangi bir yapay nesne ile bağlantı bulunamadı" ifadelerine yer verildi. 

Anahtar Kelimeler:
DünyaAyUyduYeni Uydu2020 CD3
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