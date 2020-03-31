Google 1 Nisan şakasını erteledi

sını gelenek haline getiren'nin 2020 için ne yapacağı merak konusu olurken alınan karar doğrultusunda bu sene şakaların olmayacağını duyurdu. The Verge'de yayımlanan habere göre Google'nin 1 Nisan şakasını yapmama kararını aldığını duyurdu. Aynı haberin devamında 20 yıldır 1 Nisan şakası yapan şirketin pazarlama lideri Lorraine Twohill,alınan bu kararı şirket çalışanlarına elektronik posta ile bildirdiği yazıldı. Söz konusu gelişme sonrasında önceliklerinin insanlara yardım etmek olduğunun altını çizen Twohill,şakaların önümüzdeki yıllara saklanmasını istedi.