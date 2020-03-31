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Google 1 Nisan şakasını erteledi

Google'nin geleneği haline gelen 1 nisan şakası bu sene Koronavirüs salgını nedeni ile kaldırıldığı öğrenildi.

31 Mart 2020 Salı 16:45
Google 1 Nisan şakasını erteledi

1 Nisan şakasını gelenek haline getiren Google'nin 2020 için ne yapacağı merak konusu olurken alınan karar doğrultusunda bu sene şakaların olmayacağını duyurdu. The Verge'de yayımlanan habere göre Google'nin 1 Nisan şakasını yapmama kararını aldığını duyurdu. Aynı haberin devamında 20 yıldır 1 Nisan şakası yapan şirketin pazarlama lideri Lorraine Twohill,alınan bu kararı şirket çalışanlarına elektronik posta ile bildirdiği yazıldı. Söz konusu gelişme sonrasında önceliklerinin insanlara yardım etmek olduğunun altını çizen Twohill,şakaların önümüzdeki yıllara saklanmasını istedi.
 

Son Güncelleme: 31.03.2020 16:51
Anahtar Kelimeler:
Google1 NisanŞaka
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