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Google 1 yıl içerisinde 32 uygulamanın fişini çekti

Google 2019 yılı içerisinde aralarında Google+ ve YouTube mesajlaşmanın da bulunduğu 32 uygulamanın fişini çekerek hizmetlerini sonlandırdı.

22 Aralık 2019 Pazar 21:43
Google 1 yıl içerisinde 32 uygulamanın fişini çekti

Dünyanın en çok kullanılar arama motorlarından biri olan Google her yıl kullanıcılarına sunduğu fakat rağbet görmediği uygulamaları sonlandırarak yeni çalışmalar gerçekleştiriyor. Goggle'nin 2019 yılı içerisinde ise kullanıcılatıyla paylaştığı 32 uygulamanın kaldırıldığı görüldü. Bunun sonucunda ise Goggle bu güne kadar kaldırdığı uygulama sayısının tarihindeki en yüksek rakam olduğu belirtiliyor.

Arama motoru Google, 2019 yılı içerisinde Google+, Google Daydream, YouTube messages ve Google Allo gibi uygulamaların da bulunduğu 32 uygulamayı hizmet dışı bıraktı. Google+, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarına bir altenatif olarak sunuldu fakat uygulama kullanıcılar tarafından neredeyse hiç kullanılmadı.

Google Daydream ise bazı Android telefonlarda çalışan ve bir grup donanım cihazları ile birlikte işleyen bir sanal gerçeklik platformu olarak geliştirildi. Şirket, Daydream View kulaklığının artık piyasalarda satışlarının olmayacağını duyurmasına rağmen, eski telefonlarda uygulamayı kullanmaya devam eden kullanıcılara platformun desteğinin süreceğini açıkladı.

Android, iOS ve web için anlık mesajlaşma uygulaması olarak kullanıcılara sunulan Google Allo, 9 ay önce şirket tarafından fişi çekilen bir diğer uygulamaydı. Şirket iletişim grubunun lideri Anil Sabharwal, uygulamanın bekledikleri ilgiyi görmediğini açıklamıştı.

Triangle'ın uygulamasının ismi değiştirilerek tekrar piyasaya sürülen versiyonu olan Datally, kullanıcıların mobil verilerini saklama, yönetme ve paylaşma uygulaması olarak tasarlanmıştı. Fakat Datally, uygulamaların veri tüketimini listeliyor ve Android kullanıcılarına belirli uygulamaların mobil verilerini kesiyordu. 

Google, video platformu Youtube'da ise sadeleşmeye giderek, masaüstü ve mobil telefonlar için mesajlaşma ve oyun uygulamalarını kaldırdığını açıkladı.

2015 yılında kullanıcılara sunulan Inbox by Gmail, Google'un Smart Compose, Nudges, yüksek öncelikli bildirimler gibi yeni yapay zeka deneylerini bulabileceğiniz bir platformdu. Ancak Google, bu özellikleri Gmail'e entegre ederek, Inbox by Gmail'i gereksizleştirerek kaldırma kararı aldı.

Google'ın bu yıl kaldırdığı uygulamalar arasında Google Translator Toolkit, Google Trips, Google Clips, Google Cloud Messaging, Google Correlate, Google Fusion Tables, Google Bulletin, Touring Bird, YouTube Leanback, Follow Your World, G Suite Training, YouTube For Nintendo 3DS, Works with Nest API, Hangouts on Air, Dragonfly, Google Jump, Blog Compass, Areo, Data Saver Extension for Chrome, Google URL Shortener, Google Spotlight Stories, Google Notification Widget, YouTube Video Annotations, Google Realtime API ve Chromecast Audio da bulunuyor.

Bazı uygulamalar şirketin veya kullanıcıların beklentilerini karşılayamadığı belirtilirken, Google'ın 2020 yılında da Hangouts, Google Cloud Print ve Hire by Google gibi uygulamaları sonlandırması düşünülüyor.

Son Güncelleme: 22.12.2019 21:43
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