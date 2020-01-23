Google, 3D modelleme ile hazırlanan en net beyin bağlantılarını yayınladı

Konnektom araştırma alanında çalışmalar yapan ve Virginia'da yer alan Janelia Araştırma Kampüsü'nde görevli araştırmacılar, gerçekleştirdikleri çalışmalarla beynin oluşturduğu fiziksel yolların haritasını çıkarmak için detaylı görselleştirme teknikleri kullandılar.

Bu güne kadar yapılan çalışmalareda sadece tek bir organizmanın, yuvarlak solucanların beyin bağlantıları net olarak görünürken şimdi meyve sineğine ait bir beyin tüm detaylarıyla en net bir şekilde ortaya çıktı. Google ve Janelia Araştırma Kampüsü araştırmacıları, paylaştıkları üç boyutlu modelde meyve sineğinin beynindeki 25 bin kadar nöronu bağlayan 20 milyon sinapsisi görünüyor.

Google tarafından yayınlanan bu harita 'connectome' olarak adlandırılıyor ve meyve sineğinin beyninin sadece üçte birlik bölümünü kapsıyor. karmaşık bir ünü var. Bilim dünyasında Konnektominin bilimin öncüleri beynin fiziksel bölgelerinin belirli davranışlara verdiği tepkinin bağlantılandırılmasına yardımcı olduğunu söylüyor ki bu yöntem nörobilimin de ana hedefi olarak kabul edildi.

Google ve Janelia’daki FlyEM ekibi tarafından oluşturulan ve yayınlanan üç boyutlu harita aslında teknik anlamda büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Hem otonom yöntemlerin hem de insan çalışmasının ürünü olarak karşımıza çıkan bu görüntünün oluşturulmasındaki ilk aşama meyve sineği beyninin sadece 20 mikron kalınlığında kesitlere ayrılması olarak saptandı. Bunlar da insan saçının kabaca üçte biri oranında kalınlığa isabet ediyor.

Daha sonrageliştirilen çalışmalar doğrultusunda beyin kesitleri tarayıcı elektron mikroskobundan gelen elektron akışına tutuluyor ve sonuç olarakta elde edilen veri 50 trilyon 3D pikselden ya da vokselden oluşuyor. Normalde bir meyve sineğinin beyni toplamda 100 bin nörondan oluşuyor. İnsan beyninde ise kabaca 86 milyar nöron bulunmakta. Bu da insan beyninin tamamının beyin haritasını oluşturmanın imkansız olabileceğini gösteriyor.

Söz konusu çalışma ile ilgili Nottingham Üniversitesi'nden Sinir Bilimci Mark Humphries ise yeniden yapılandırmanın teknik bir harika olduğunu dile getirirken, diğer bilim adamlarının kullanabileceği bir kaynak olabileceğini belirtti. Bu tekniğin ilk etapta ivedi bilimsel sorulara acil cevap vermeyeceğini belirten Humphries, yine de sinir bilim alanındaki bazı ilginç gizemleri ortaya çıkarabileceğini söyledi.

The Verge sitesine konuyla şlgilş açıklama yapan biyomedikal mühendisi ve Açık Konnektom Projesi kurucularından Joshua Vogelstein, "İnsanların neler sağlayacağı konusunda sabırsız olduklarına inanıyorum." ifadelerini kullanarak iyi bir teknolojinin tohumlanması ile bu teknolojiyi kullanarak gerçek bilim yapmak arasındaki zaman genellikle yaklaşık 15 yıl olduğunu kaydetti.