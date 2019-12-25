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Google arama motorundaki ekranı 360 derece çeviren gizli sürprizler

Gün içerisinde sürekli kullandığımız arama motoru Google, kendi içerisinde kullanıcılarına gizli sürprizler barındırıyor. Arama çubuğuna yazacağınız bir kelime ile ekranı 360 derece çevirebilen özelliğe de sahip olan Google'de bakın daha ne eğlenceli özellikler var..

25 Aralık 2019 Çarşamba 00:28
Google arama motorundaki ekranı 360 derece çeviren gizli sürprizler

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, kullanıcılarına eğlenceli sürprizler de barındırıyor. Kendi içerisinde yarattığı eğlenceli uygulamaları çoğumuz bilmesede gündelik hayatta işlerini kolaylaştıran ve bir  kadar da eğlendiren özellikleri şimdi yakından tanıyalım..

Bunlardan birincisi, Google arama çubuğuna do a barrel roll yazdıktan sonra arama yaptığınızda, çıkan arama sonuçları ekranda 360 derece dönerek tekrar eski haline dönüyor. Üstelik bunu mobil cihazlarda da yapabiliyorsunuz.

Google arama motorundaki ekranı 360 derece çeviren bile gizli sürprizler

Google arama motoruna Atari Breakout yazıp, 'Kendimi şanslı hissediyorum' butonuna tıkladığınızda ise 1972 yapımı atarilerin vazgeçilmez oyunu olan Pong oyununu oynayabiliyorsunuz.

Google arama motorundaki ekranı 360 derece çeviren bile gizli sürprizler

Ayrıca yine arama kısmına, Askew sözcüğünü arattığınızda, çıkan sonuçların yana doğru eğik olduğunu görebilirsiniz ve Google arama sonuçlarından yer çekimini kaldırmak istiyorsanız eğer arama kısmına Google Gravity yazarak, hemen aşağıda bulunan 'Kendimi Şanslı Hissediyorum' butonuna tıklamanız yeterli. Ardından Google arama sonuçlarının bir anda yukarıdan aşağıya doğru düştüğünü görebilirsiniz. bunu daha eğlenceli hale getirmek içinde parçaları farenizle tutup fırlatabilirsiniz.

Google arama motorundaki ekranı 360 derece çeviren bile gizli sürprizler

Bu eğlenceli uygulamaların yanı sıra Google'nin yararlı gizli içerikleride bulunuyor. Bunlarda biri ise Google Translate. Bu uygulamada anında ve kısa bir çeviri istiyorsanız arama çubuğuna kelimenizi yazıp sonuna ‘çeviri ya da translate' kelimesini ekleyebilirsiniz.

Google arama motorundaki ekranı 360 derece çeviren bile gizli sürprizler

Döviz kuru hesaplamalarında ise çevirmek istediğiniz döviz miktarını ve birimi arama çubuğuna yazıp ‘kaç TL' diye sorabilirsiniz. Türkçe dil desteği şu an için hepsinde geçerli olmasa da iki birim arasına to kelimesini ekleyerek farklı sonuçlar alabilirsiniz. Öneğin: ‘123 pound to dollar' Pound birimini dolara çevirecektir.

Google arama motorundaki ekranı 360 derece çeviren bile gizli sürprizler

Müzik severler içinde bir gizli uygulaması olan Google'de enstrümanları akort etmede ihtiyaç duyulan metronoma sadece metronom yazarak ulaşabilirsiniz. Cihanızının mikrofonunu kullanarak metronom özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Google arama motorundaki ekranı 360 derece çeviren bile gizli sürprizler

Ayrıca, güneşin doğduğu saati öğrenmek için arama çubuğuna ‘gündoğumu' yazmanız yeterli olurken ölçü birimleri dönüştürücüsü kullanarak öğrenmek istediğiniz miktar sonuçlarına buradan bakabilirsiniz. 

Google arama motorundaki ekranı 360 derece çeviren bile gizli sürprizler

Son Güncelleme: 25.12.2019 00:28
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