Google'dan corona virusle mücadele için işletmelere 800 milyon dolar destek!



CEO Sundar Pichai’nin geçen hafta cuma günü yaptığı açıklamaya göre büyük yardım; nakit, reklam kredileri ve bulut hizmetleri şeklinde gelecek. Sundar Pichai: “Birlikte, işletmelerimiz, eğitimcilerimiz, araştırmacılar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere topluluklarımıza, zorlukları aşmaları için yardım etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Dünya piyasasında corona virus salgınına önlem amaçlı evden çalışma yöntemini ilk uygulayan küresel şirketlerden biri olan Google, Google X’in bir bölümü olan Verily ile mühendislik, tedarik zinciri ve tıbbi ekipman üretimi için üreticilerle birlikte çalışarak destek veriyor.