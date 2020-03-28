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Google'dan corona virusle mücadele için işletmelere 800 milyon dolar destek!

Sağlık çalışanlarına yüz maskeleri gibi koruyucu ekipman desteği sağlamak için tedarikçilerle ve üreticilerle işbirliği yapmaya devam eden Goole, Corona virüsü pandemisi nedeniyle olumsuz etkilenen sağlık kuruluşlarına, araştırmacılara ve krizden etkilenen işletmelere yönelik mücadele paketi için destek sözü verdi.

28 Mart 2020 Cumartesi 15:52
Google'dan corona virusle mücadele için işletmelere 800 milyon dolar destek!


CEO Sundar Pichai’nin geçen hafta cuma günü yaptığı açıklamaya göre büyük yardım; nakit, reklam kredileri ve bulut hizmetleri şeklinde gelecek. Sundar Pichai: “Birlikte, işletmelerimiz, eğitimcilerimiz, araştırmacılar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere topluluklarımıza, zorlukları aşmaları için yardım etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Google'dan corona virusle mücadele için işletmelere 800 milyon dolar destek!

Dünya piyasasında  corona virus salgınına önlem amaçlı evden  çalışma yöntemini ilk uygulayan  küresel şirketlerden biri olan  Google, Google X’in bir bölümü olan Verily ile mühendislik, tedarik zinciri ve tıbbi ekipman üretimi  için üreticilerle birlikte çalışarak destek veriyor.  

Google'dan corona virusle mücadele için işletmelere 800 milyon dolar destek!

Anahtar Kelimeler:
GoogleVirüsYardımCoronaKORONADestek
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