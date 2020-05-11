Google destekli Huawei P30 Pro New Edition çıkış tarihi belli oldu

P30 pro'nun öncelikle Google Play desteğine sahip olacağını söyleyelim. Ürünün yazılımı Android Pie olacak, telefon bu konuda kullanıcılarını üzmeyecek. Donanım özellikleri konusunda ise P30 Pro, yine kendini kamera özellikleri ile ön plana çıkacaktır.

Leica imzalı 1/1.7 inç 40 megapiksel F1.6 OIS (SuperSpectrum) + 20 megapiksel F2.2 (120 derece geniş açı) + 8 megapiksel F3.4 (Periskop tarzı) üçlü kamera dizaynı ile gelen model, kare bir modül ile de 5x optik zoom, 10x kayıpsız zoom ve 50x dijital zoom özelliği sunuyor. Derinlik algılama performansının arttırabilmek için bu modelde de ToF sensörü kullanılmış.