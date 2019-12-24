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Google desteksiz Huawei Mate 30 Pro, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor

ABD yaptırımlarından dolayı Google desteği alamayan Huawei Mate 30 Pro, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Huawei'nin yeni amiral gemisi Ocak ayında raflarda yerini alacak.

24 Aralık 2019 Salı 23:17
Google desteksiz Huawei Mate 30 Pro, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki ABD hükümeti, Çinli teknoloji devi Huawei’ye karşı teknolojik savaş açmış ve kara listeye almıştı. Google ve Qualcomm gibi şirketlerlede anlaşmaları iptal edilen Huawei, son akıllı cihazı Mate 30 Pro’yu Google mobil servisleri olmadan üretimine başlamıştı.

Google desteksiz Huawei Mate 30 Pro, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor

Çinli şirket bu yaptırımlardan dolayı kendi servisi üzerinde çalışmış ve mobil ekosistemi Huawei Mobile Service (HMS) geliştirmişti. Teknoloji devi şirket son geliştirdiği Mate 30 Pro’yu bu sistemle birlikte satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Türkiye'de de satışa çıkacak olan akıllı telefon Ocak ayında raflarda yerini alacağı söylenirken cihazın fiyatıyla ilglili net bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

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Huawei Mate serisinin son üyesi Mate 30 Pro, 90 derecelik bir kıvrıma sahip 6,71 inçlik şelale ekranı ile kullanıcılara sunuluyor. 90Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran ile birlikte akıllı cihaz meraklılarına son derece kolay ve görsel dolu bir kullanım vaad ediyor.

Google desteksiz Huawei Mate 30 Pro, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor

Mate 30 Pro’nun çentiğinde ise 32MP ana kamera ve 3D Derinlik Algılama Kamerası olmak üzere iki adet sensör bulunuyor. Cihazın arkasındaki ise 40MP (Cine Kamera, f/1.8 diyafram) + 40MP (SuperSensing Kamera, f/1.6 diyafram, OIS) + 8MP (Telefoto Kamera, f/2.4 diyafram, OIS) + 3D Derinlik Algılama Kamerası mevcut.

Google desteksiz Huawei Mate 30 Pro, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor

Gücünü 7 nanometrelik Kirin 990 yonga setinden alan Huawei Mate 30 Pro, 8GB RAM ve 128/256GB depolama alanına sahip ve cihaz ayrıca Mali-G76 MP16’yı kullanıyor. Bu özelliği sayesinde ise kamera, oyun ve grafik işlemlerini yüksek hızda gerçekleştirmek mümkün.

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:17
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