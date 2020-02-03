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Google Haritaları'ın trafik yoğunluğu özelliği 99 adet telefonla manipüle edildi

Google Haritalar, Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Baz istasyonlarından alınan aktif cihaz bilgileri ile bölgede trafik yoğunluğu var olduğunu gösteren uygulama bir Alman vatandaşı tarafından manipüle edildi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 23:41
Google Haritaları'ın trafik yoğunluğu özelliği 99 adet telefonla manipüle edildi

Almanya'da yaşayan Simon Beckert isimli bir vatandaş Google Haritalar uygulamasının bir özelliğği olan trafik yoğunluğu özelliğini 99 adete farklı telefon kullanarak kandırdı.

Bölgedeki trafiğin yoğunluğunu tespiti için baz istasyonlarına sinyal gönderen aktif cihaz bilgisini ve GPS verilerini kullanan Google Haritalar, o bölgede çok fazla aktif cihaz varsa trafiğin yoğun olduğu az sinyal alıyorsa eğer bölgede trafik olmadığını bildiriyor.

Google Haritaları'ın trafik yoğunluğu özelliği 99 adet telefonla manipüle edildi

Almanya'nın Berlin eyaletinde yaşayan ve teknolojiye oldukça meraklı olan Simon Beckert isimli bir kişi 99 tane ikinci el telefon aldı ve bir el arabasına koyarak sokaklarda dolaşmaya başladı. Google Haritalar uygulaması ise Beckert’in 99 adet telefonla geçtiği sokakları, trafik yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerler olarak gösterdi.

Beckert'in yaptığı deneme, Googe Haritalar'ın trafik yoğunluğu özelliğinin ne kadar hassas bir dengeye sahip olduğunu gösterirken zehmet isteyen ve oldukça pahalı bir yöntem olsa da Google Haritaların çok kolay bir şekilde kandırılabildiği ortaya çıkıyor.

Google Haritaları'ın trafik yoğunluğu özelliği 99 adet telefonla manipüle edildi
 

Anahtar Kelimeler:
Google HaritaTrafik Yoğunluğu
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