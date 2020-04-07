Google konum bilgilerine göre 'Evde kal' çağrısına ne kadar uyuldu?

Google, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kimlerin evde kalçağrısına uyduğunu göstermek için 131 ülkedeki konum verilerini açıkladı. Google'ye göre kullanıcıların hareket eğilimlerini izleyip koronavirüs salgınıyla mücadele için ülkeleri bilgilendiriyor.

Euronews'in haberine göre, Google’un açıkladığı rapora göre Türkiye’de insanlar “evde kal” çağrılarına büyük ölçüde uydu.Buna göre "Perakende ve Eğlence" mekanlarına giden insanların oranı yüzde 75 azaldı. Eğlence mekanları ''restorant, kafe, alışveriş merkezi, park, müze, kütüphane ve tiyatro'' gibi mekanları içeriyor.

“Market ve Eczane” yerlerine gidenlerin oranı ise bu dönemde yüzde 39 düşüş gösterdi.

Tren, metro ve otobüs toplu taşıma araçlarına binilen durakların olduğu yerleri gösteren "Transit İstasyonları”nda insan hareketliliği yüzde 71 düşüş gösterdi.

İş yerlerinde hareketlilik yüzde 45 azalırken meskun alanlarda ise yüzde 17 artış gösterdi. Meskun alanlar artışın yaşandığı tek başlık oldu.