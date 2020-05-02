Google Meet canlı toplantı uygulaması zoom'a rakip olarak ücretsiz geliyor!

Google’dan kullanıcılara sevindiren haber geldi. Google ücretli olarak kullanıcılara sunduğu Google Meet uygulamasını ücretsiz olarak kullanıma açtı. Kullanıcılar Google Meet uygulamasını nasıl kullanacaklarını araştırmaya başladı.

Google hesabı olanlar, Google Meet kaydolabilecek ve onu bu ay kullanabilecek

Google Meet uygulamasını web site, Android ve İOS işletim sistemleri üzerinden kullanabilirsiniz. Uygulamada toplam 100 kişiye kadar video konferans yapma şansınız oluyor. Ayrıca Google Takvim üzerinden toplantı saati ve tarihlerini belirleyerek organize olmak da çok kolaylaşıyor. Uygulamadaki 60 dakika sınırı da kalkmış durumda. Google korona virüs salgını sonrası video konferansların önemine vurgu yapmak için Google Meet uygulamasında bu yenilikleri kullanıcılara sundu.

Google Meet uygulamasını aşağıdaki linke tıklayarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

https://landing.google.com/googlemeet/

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