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Google Meet nedir, özellikleri ve kullanımı nasıldır?

Google'ın tanıtımını yaptığı ve 30 kişiye kadar HD videolu konferans yapabilme olanağı sağladığı ''Google Meet nedir, özellikleri ve kullanımı nasıldır?'' sorularının yanıtını içeriğimizde derledik. İşte Google Meet hakkında merak edilenler.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:34
Google Meet nedir, özellikleri ve kullanımı nasıldır?

Skype Business ile Amazon Chime servislerine rakip olan Google, iş dünyası için yeni video konferans servisi Meet by Google Hangouts’u tanıttı. G Suite kullanıcılarına özel olarak tasarlanan online toplantı servisine meet.google.com üzerinden erişebilirsiniz.

Hangouts arayüzüne son derece benzer tasarım özelliklerine sahip Meet, sade ve kullanışlı yapıya sahiptir. Bugün itibariyle ortaya çıkmış olmasına karşın Meet henüz aktif olmadığından servis içerisinde arama yapmanız mümkün değil. ‘’Toplantı kodu kullan’’ seçeneğine tıklayarak konferans görüşmelerine de katılabilirsiniz.

30 kişiye kadar HD video konferans yapılabilecek

Hangouts iş dünyası odaklı versiyonu Meet, videolu görüşmelerle birlikte mesajlaşma, video gönderimi ve sesli arama gibi özellikleri de kullanıma sunuyor. Meet, 30 kişiye kadar HD video konferans yapılmasını sağlarken, Hangouts’ta bu sayı 10 ile sınırlanmıştır.

App Store için kullanıma sunulduktan kısa süre sonra mağazadan kaldırılan Meet, Google Takvim ve Gmail ile entegre bir şekilde çalışabilmektedir. Hangouts ve Allo gibi Google’daki diğer popüler uygulamalara yerleşen Meet, kalabalık gruplarla video konferans yapmak istiyorsanız son derece sadece tasarımıyla başarılı bir altenatif olacak.

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 23:34
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