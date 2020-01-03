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Google Now nedir? Google Now aktivasyon ve kullanım detayları

Google Now, Google’nin sesli komutlarla çalışan kişisel asistan niteliğinde kullanılan bir hizmeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki Google Now nedir? Google Now aktivasyon ve kullanım detayları hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

03 Ocak 2020 Cuma 11:44
Google Now nedir? Google Now aktivasyon ve kullanım detayları

2012 yılından bugüne Android telefonların verdiği bir hizmet olarak karşımıza çıkan Google Now, Apple’da bulunan Siri gibi asistan görevi görmektedir.

Google Now Aktivasyonu Nasıl Yapılır?

Google Now, sesli komutlara tepki verir. OK Google demeniz halinde tepki verir ve çalışmaya başlar.

Sesli komut vermeden önce Ayarlar menüsünden Uygulamalara girerek Google seçeneğini seçtikten sonra veri temizleme işleme yapılmalıdır. Bundan sonra dili İngilizce yaparak Google Now’u açtıktan sonra dili tekrar Türkçe’ye çevirebilirsiniz.

Android 4.1 de ise farklı olarak Google’nin içindeki Arama ve Now menüsüne girdikten sonra özet akışı seçeneğine girip aktifleştirildiğinde Google Now çalışmaya hazırdır.

Google Now Nasıl Kullanılır?

Google Now, Siri’de olduğu gibi birçok sorunun cevabını getirir. Verilen komutları yerine getirir. Google Now’a yeni eklenen özellikler arasında şunlar vardır:

Mesaj gönderme ve görüntüleme, alarm kurma, kamera, ses ve ekran ayarları yapabilme, arama yapabilme, Bluetooth ve WiFi etkinleştirme

Google Now Nasıl Kapatılır?

Google Now etkinleştirme işleminin yapıldığı yolla yani Uygulamalardan Google’yi seçtikten sonra Arma ve Now bölümündeki özet akışını kapatarak Google Now etkisiz hale getirilir.

Son Güncelleme: 03.01.2020 11:44
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