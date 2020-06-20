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Google Play Store'da virüs tehdidi

Google Play Store'da yer alan bazı uygulamaların virüslü olduğu ve kullanıcıların akıllı telefonlarını ele geçirdiği belirlendi. Google Play, o uygulamaların silindiğini belirtti.

20 Haziran 2020 Cumartesi 16:59
Google Play Store'da virüs tehdidi
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Google Play gizlilik ihlali ile yeniden gündeme geldi. Play Store’da bulunan uygulamalardan bazılarının virüs içerdiği öğrenildi. Bu virüsler kullanıcıların kişisel bilgilerini başka bir cihaza aktarıyor.

Play Store’da virüs tehdidi

GooglePlay Store içerisinde tespit edilen 38 uygulamanın virüs yaydığı anlaşıldı. Bu uygulamaların birçoğu kamera ve filtre uygulamalarından oluşuyor. Firma ise virüs yaydığı tespit edilen uygulamaları kaldırdığını ifade etti.

Söz konusu uygulamalar, cihazlara yüklendiği andan itibaren cep telefonunuzu yönetmeye başlıyor. Kendiliğinden intenet siteleri açarak tarayıcılarda komut dışı işlemler gerçekleştiriyor. Bazı uygulamalar ise kendini telefonda gizleyerek kaldırmanızın önüne geçiyor.

Virüslü olduğu tespit edilen uygulamalar:

-Catoon Photo Editor & Selfie Beauty Camera

-Pinut Selfie Beauty Camera & Photo Editor

-Benbu Selfie Beauty Camera

-Fog Selfie Beauty Camera

-Pand Selfie Beauty Camera

-Gaty Beauty Camera


-Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera

-Mood Photo Editor & Selife Beauty Camera

-First Selife Beauty Camera & Photo Editor

-Yoroko Camera

-Sun Pro Beauty Camera

-Solu Camera

-Beauty & Filters Camera

-Beauty Collage Lite

-Lite Beauty Camera

-Beauty Camera Selfie Filter

-Photo Collage & Beauty Camera


Son Güncelleme: 20.06.2020 18:13
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