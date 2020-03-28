Google Play Store'da yeni dönem: Arama penceresinde yeni detaylar neler?

Artık Google Play Storeüzerinden arama yapıldığında uygulama puanlarını, boyutlarını ve indirme sayılarını da görülebilecek. Şimdiye kadar bu detayları görmek için uygulamanın içeriğine girmek gerekiyrodu. Yeni özellik zaman kazanımı açısından da kullanıcıların işine yarayacak.

Yobil bağlantı kullanırken, veya cihazda yeterli kapasite yokken büyük boyutlu dosyalardan oluşabilecek sıkıntılara kısmen de olsa önlem amaçlı geliştirlen bu özelliği kullanmak içn herhangi bir güncellemeye gerek yok. Sunucu taraflı bir değişiklikle kendiliğinden etkin hale gelecek.



