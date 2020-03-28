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Google Play Store'da yeni dönem: Arama penceresinde yeni detaylar neler?

Google, uygulama mağazası Play Store'daki arama sonuçlarında artık daha fazla detay gözükecek.

28 Mart 2020 Cumartesi 20:22
Google Play Store'da yeni dönem: Arama penceresinde yeni detaylar neler?

Artık Google Play Storeüzerinden arama yapıldığında uygulama puanlarını, boyutlarını ve indirme sayılarını da görülebilecek.  Şimdiye kadar bu detayları görmek için uygulamanın  içeriğine girmek gerekiyrodu.  Yeni özellik zaman kazanımı açısından da kullanıcıların  işine yarayacak.  

Google Play Store'da yeni dönem: Arama penceresinde yeni detaylar neler?

Yobil  bağlantı kullanırken, veya cihazda yeterli kapasite yokken  büyük boyutlu dosyalardan  oluşabilecek sıkıntılara kısmen de olsa önlem amaçlı geliştirlen  bu özelliği kullanmak içn herhangi bir güncellemeye gerek yok.  Sunucu taraflı bir değişiklikle kendiliğinden etkin hale gelecek.  

Google Play Store'da yeni dönem: Arama penceresinde yeni detaylar neler?
 

Anahtar Kelimeler:
GoogleYeni özellikPlay StoreTeknoloji
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