betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116829
ALTIN
322.007
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.8977
EURO
6.6031

Google Play Store’daki 600 uygulama kaldırıldı

Google, Play Store’da bulunan ve bazı kuralları ihlal ettiğini gerekçe göstererek 600 uygulamayı kaldırdı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 19:23
Google Play Store’daki 600 uygulama kaldırıldı

Google, istenmeyen reklam ve izinsiz geçiş reklam politikasını uygulayan ve kuralalrı ihlal eden 600 uygulamaPlay Store'dan kaldırdı. Google'nin yeni geliştirilen makine öğrenimi tabanlı sistemi tarafından tespit edilen uygulamalar hedef bağlamı doğrultusunda platform üzerinden silindi.

Kötü niyet geliştiren ve bu niyetlerin kuralsızca dağıtılmasına karşı savaşmak için geliştirilen bu sistem Google’ın reklam politikası, özellikle kullanıcılara beklenmedik şekillerde gösterilen reklamları, özellikle de bağlam dışı reklamları ve bazen cihaz işlevselliğini ortadan kaldırabilecek şekilde hedefliyor.

Google ayrıca bu sistemi blog yayınlarında, kullanıcı gerçekten uygulamayı aktif olarak kullanmadığında ve telefonun kilidini açtığı sırada aniden tam ekran reklamlar sunan uygulamaları kaldırma amaçlı devam etme hedefi sunuyor.

Google, kullanıcıları rahatsız eden ve ortaya çıkan bu tehditlerin, kötü davranışların mobil ekosisteme zarar vermesini önlemeye yardımcı olabilecek yeni teknolojiler geliştirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini de kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
GooglePlay Store600 UygulamaKaldırılan Uygulamalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 işçisinde virüs tespit edilen Samsung, Güney Kore'deki fabrikasını kapattı
1 işçisinde virüs tespit edilen Samsung, Güney Kore'deki fabrikasını kapattı
Jeff Bezos, Türk şirket Datarow'u satın aldı
Jeff Bezos, Türk şirket Datarow'u satın aldı
Facebook, ses kaydıyla arkadaşının isimlerini söyleyene para ödüyor
Facebook, ses kaydıyla arkadaşının isimlerini söyleyene para ödüyor
Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler, hayatını kaybetti
Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler, hayatını kaybetti
Gmail kullananlar dikkat! Yeni güncelleme geliyor
Gmail kullananlar dikkat! Yeni güncelleme geliyor
iPhone 9, Mart ayı sonuda görücüye çıkıyor
iPhone 9, Mart ayı sonuda görücüye çıkıyor

Popüler Haberler

Rüyada ada görmek ne demektir? Rüyada ada görmenin anlamı ve tabiri
Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kimdir, kaç yaşında, evli mi?
TED tam eğitim bursu 22 Şubat 2020 sınavı giriş belgeleri yayımlandı!
iPhone 9 uygun fiyatlı iPhone modeli görüntülendi!
Android 11 ne zaman çıkacak? Android 11 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? Yeni gelecek önemli birkaç özellik daha belli oldu!
Mazot gübre desteği 2020 ne zaman ödenecek, hesaplara ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı mazot ve gübre destekleri ödeme tarihleri
Çaykur İşkur üzerinden 830 işçi alımı yapacak
Netflix Puerta 7 nasıl bir dizi? Puerta 7 Konusu ve fragmanı
Migros 22 – 24 Şubat 2020 hafta sonu indirimli ürünler listesi
Rüyada bebek görmek ne demektir? Rüyada bebek görmenin anlamı ve tabiri
Kanal D Hayat Tamircisi programı formatı ve konusu
Yeni Torba Yasa maddeleri neler? Çalışanlara, Emeklilere ve İşverenler için 2020 torba yasada neler var?
Kanal D Hayat Tamircisi programı sunucusu Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl hakkında bilgiler
Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi Allan Hakko kimdir?
Babil Dizisi Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Gürberk Polat hakkında bilgiler
GTA 5 2020 sistem gereksinimleri
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi konusu ve oyuncuları
Atv’nin yeni dizisi Gel Dese Aşk ne zaman başlayacak?
Bayi Toplantısı filmi konusu ve oyuncuları
Survivor 2020'ye yeni katılan İrem Akın kimdir?
Max'in sahibi Ali Yeşilırmak yeni programı FOX Dostumun Dünyası tanıtım fragmanı yayınlandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.