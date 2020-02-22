Google Play Store’daki 600 uygulama kaldırıldı

Google, istenmeyen reklam ve izinsiz geçiş reklam politikasını uygulayan ve kuralalrı ihlal eden 600 uygulamayı Play Store'dan kaldırdı. Google'nin yeni geliştirilen makine öğrenimi tabanlı sistemi tarafından tespit edilen uygulamalar hedef bağlamı doğrultusunda platform üzerinden silindi.

Kötü niyet geliştiren ve bu niyetlerin kuralsızca dağıtılmasına karşı savaşmak için geliştirilen bu sistem Google’ın reklam politikası, özellikle kullanıcılara beklenmedik şekillerde gösterilen reklamları, özellikle de bağlam dışı reklamları ve bazen cihaz işlevselliğini ortadan kaldırabilecek şekilde hedefliyor.

Google ayrıca bu sistemi blog yayınlarında, kullanıcı gerçekten uygulamayı aktif olarak kullanmadığında ve telefonun kilidini açtığı sırada aniden tam ekran reklamlar sunan uygulamaları kaldırma amaçlı devam etme hedefi sunuyor.

Google, kullanıcıları rahatsız eden ve ortaya çıkan bu tehditlerin, kötü davranışların mobil ekosisteme zarar vermesini önlemeye yardımcı olabilecek yeni teknolojiler geliştirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini de kaydetti.