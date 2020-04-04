İstanbul 10°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89553
ALTIN
350.305
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2649
EURO
7.2349

Google Play ve App Store gelirleri katlandı

Tüm Dünya'yı etkisi alan koronavirüs salgını teknoloji şirketlerinin gelirlerinin artmasına neden oldu.

04 Nisan 2020 Cumartesi 22:17
Google Play ve App Store gelirleri katlandı

App Annie tarafından hazırlanan rapora göre Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde vakit geçiren kullanıcıların 2020 ilk çeyreğinde mobil uygulamalar için önemli ölçüde zaman geçirdikleri ve para harcadıkları tespit edildi. Android uygulamaları ve oyunlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 büyüme gösterdiği görüldü.

Kullanıcıların online harcadıkları sürelerde artış görüldü

Özellikle Çin'li kullanıcıların günde ortalama 5 saat harcadıkları belirtilmiş. ABD,İtalya ve Fransız kullanıcıların oyun dışı uygulamalarda daha çok zaman geçirdikleri ve haftalık kullanım saatlerinde önemli bir artış olduğu görüldü.

App Store ve Google Play gelirleri ne kadar oldu?

Tüketiciler, Ocak - Mart döneminde Google Play'den gelen 22,5 milyar indirme ve App Store'dan 9 milyar indirme ile her iki pazarda da tahmini 31,5 milyar uygulama indirdi. Her iki platformda harcanan toplam para, iOS'ta 15 milyar dolar ve Android tarafında yaklaşık 8.3 milyar dolar ile 23.4 milyar dolara çıktı. Oyun dışı uygulamalar indirme işlemlerinin çoğunu oluşturmasına rağmen, tüketicilerin oyunlara daha fazla para harcadıkları da raporun dikkat çeken kısımları.  2020'in ilk çeyreğinde hem İOS hemde Android'de kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında Tiktok, Whatsapp, ve Facebook ilk sıraları alırken, ardından İnstagram ve Facebook Messenger oldu. 

Son Güncelleme: 04.04.2020 22:19
Anahtar Kelimeler:
AndroidFacebookIOSPlay StoreTiktokApple Store
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsung'tan görülmemiş kablosuz kulaklık tasarımı
Samsung'tan görülmemiş kablosuz kulaklık tasarımı
Apple Siri'yi geliştirmek için hangi firmayı bünyesine kattı?
Apple Siri'yi geliştirmek için hangi firmayı bünyesine kattı?
Ubisoft evde kalmayı desteklemek için ücretsiz bilgisayar oyunları ve indirim kuponları dağıtıyor
Ubisoft evde kalmayı desteklemek için ücretsiz bilgisayar oyunları ve indirim kuponları dağıtıyor
Apple duyurdu iPhone SE geliyor
Apple duyurdu iPhone SE geliyor
Call of Duty: Warzone üçüncü sezonunu tanıtmaya hazırlanıyor
Call of Duty: Warzone üçüncü sezonunu tanıtmaya hazırlanıyor
Huawei Nova 7 yakında kullanıcıları ile buluşuyor
Huawei Nova 7 yakında kullanıcıları ile buluşuyor

Popüler Haberler

En iyi Netflix dizileri ve filmleri hangileridir?
Survivor 37.Bölüm fragmanı 5 Nisan Pazar 2020
20 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor? Çalışan 20 yaş altı kişiler ne yapacak?
İŞKUR iş arayan profil oluşturma nasıl yapılır? Adım adım iş arayan profili oluşturma işlemleri
Survivor 34.Bölüm fragmanı 1 Nisan Çarşamba 2020
Karantinaya alındım kontrol edilir miyim? Arabamla geldim karantinaya alındım polisler kontrole gelirler mi? Karantinada evden çıkarsam cezası ne kadar?
2019 Yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemeleri hesaplara yatırılacak
Çocuklar için sokağa çıkma yasağı yaş aralığı ne? Kaç yaşından küçükleri kapsıyor?
20 yaş altı sokağa çıkma izni nereden, nasıl alınır?
TRT 1 Ev Yapımı dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı!
Opsiyonlu kredi nedir, Opsiyonlu krediyi kimler hangi şartlarla kullanabilir?
Engelli devlet memuru olma şartları nelerdir?
Gelinim Mutfakta Ezgi ve Reyhan yarışmada neden yok, çekildiler mi?
Kolonya corona virüsünden korur mu? Kolonya corona virüsünü öldürüyor mu?
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Koronavirüs testi kimlere yapılır? Sağlık bakanlığı Online corona testi nasıl ve nereden yapılır?
Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili yapılacak ibadetler neler?
Gün gün Korona virüs salgını Covid-19 belirtileri nelerdir?
Koronavirüs illere göre vaka ve hasta sayıkarı güncellendi! 81 şehirde Covid 19 salgınında son durum
Araç giriş çıkışı yasak olan illere giriş ve sokağa çıkmama kararına uygulanan cezalar nelerdir?
Sosyal yardım parası nereden alınacak, PTT yardım parası yattı mı? Yardım parası sorgulama ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.