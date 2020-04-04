Google Play ve App Store gelirleri katlandı

App Annie tarafından hazırlanan rapora göre Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde vakit geçiren kullanıcıların 2020 ilk çeyreğinde mobil uygulamalar için önemli ölçüde zaman geçirdikleri ve para harcadıkları tespit edildi. Android uygulamaları ve oyunlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 büyüme gösterdiği görüldü.

Kullanıcıların online harcadıkları sürelerde artış görüldü

Özellikle Çin'li kullanıcıların günde ortalama 5 saat harcadıkları belirtilmiş. ABD,İtalya ve Fransız kullanıcıların oyun dışı uygulamalarda daha çok zaman geçirdikleri ve haftalık kullanım saatlerinde önemli bir artış olduğu görüldü.

App Store ve Google Play gelirleri ne kadar oldu?

Tüketiciler, Ocak - Mart döneminde Google Play'den gelen 22,5 milyar indirme ve App Store'dan 9 milyar indirme ile her iki pazarda da tahmini 31,5 milyar uygulama indirdi. Her iki platformda harcanan toplam para, iOS'ta 15 milyar dolar ve Android tarafında yaklaşık 8.3 milyar dolar ile 23.4 milyar dolara çıktı. Oyun dışı uygulamalar indirme işlemlerinin çoğunu oluşturmasına rağmen, tüketicilerin oyunlara daha fazla para harcadıkları da raporun dikkat çeken kısımları. 2020'in ilk çeyreğinde hem İOS hemde Android'de kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında Tiktok, Whatsapp, ve Facebook ilk sıraları alırken, ardından İnstagram ve Facebook Messenger oldu.