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Google servislerine erişim sıkıntısı! Google yaptırım mı uyguluyor?

Google servislerinde ve arama motorunda yaşanan erişim sorunu akıllara Google Rekabet Kurumunun cezai işleminin ardından yaptırım mı uyguluyor sorusunu getirdi. Peki, Google'ye neden girilemiyor?

19 Aralık 2019 Perşembe 12:17
Google servislerine erişim sıkıntısı! Google yaptırım mı uyguluyor?

Google arama motorunda bugün kademeli olarak yaşanan erişim sıkıntısı bir çok kullanıcının zorluk yaşamasına neden oldu. Rekabet Kurumu ve Google arasında çekimeden dolayı Google'nin erşim sınırı getirdiğini düşünen kullanıcılar bununla ilgili araştırma yapmaya başladılar.

Çeşitli network sitelerinde ki raporlar doğrultusunda Türkiye, Bulgaristan, ABD, Yunanistan ve 14 farklı ülkeden network hatasına dair hatalar olduğu gözlendi ve sorunun sadece Türkiye'de değil bir çok ülkede yaşandığı kaydedildi.

Belli zaman aralıklarında başka kaynak ağlar üzerinden servis sağlayan Google, kaynaklana sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden sorun ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Sayan. mesajında "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 19.12.2019 12:17
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