Google Türkiye engel kararından hangi cihazlar etkilenecek? Google Türkiye engel kararı neleri kapsıyor?

Rekabet Kurumu ile Google arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası Google servislerin erişime engelleneceğini duyurmuştu. Rekabet kurumu, android işletim sistemli telefon ve tablet gibi teknolojik aletlerde Google’ın rekabet koşullarını ihlal ettiğini açıkladı. Bu ihlal nedeniyle rekabet kurumu, Google’a bir ceza uyguladı.

Google ve Rekabet Kurumu bir anlaşmaya varamadı ve Google 12 Aralık 2019 tarihinden sonra satılacak olan android işletim sistemli telefonlarda Google servisinin erişiminin olmayacağını açıkladı. Türkiye’de Google erişiminin engelleneceği açıklandıktan sonra nasıl bir süreç işlendiği, uzlaşmak için neler yapıldığı merak ediliyor.

Rekabet Kurumu Google’a Neden Ceza Yazdı?

Rekabet Kurumu 2015 yılında Google uygulamaları ve anlaşmaları ile ilgili incelemelere başladı. Yandex’in başvurusu üzerine başlayan incelemeler bir süre devam etti. Google’ın android işletim sistemine sahip olan telefonlarda Google uygulamalarını zorunlu tuttuğu ve özellikle ana ekran arama motoru uygulaması olarak Google olması dikkatleri çekti. Rekabet ortamından uzak olan bu durum Rekabet Kurumunu şaşırtsa da 2015 yılında herhangi bir yaptırım gerçekleşmedi.

2017 yılında yine aynı konu ile ilgili Yandex tekrar bir başvuru yaptı. İkinci kez başvurulan bu konu ile ilgili Rekabet Kurumu daha detaylı bir araştırma yapmaya başladı. Kapsamlı olan bu araştırma sonucunda Google’ın android telefonlarında yaptığı bu zorunlu durum düzeltilmeye çalışıldı. 2017 yılında çalışmalara başlandı ancak Google bu konuda geri adım atmadı ve android telefonlarda Google arama motorunu zorunlu tutmaya devam etti. Bunun üzerine 2019 yılında Rekabet Kurumu, Google’a yüklü bir para cezası verdi.

Cezanın uygulanması ile ilgili yazı şu şekildedir:

‘’Google ekonomik bütünlüğünün, cihaz üreticileri ile imzaladığı; Mobil uygulama dağıtım sözleşmelerinde yer alan Google aramanın sözleşme ile belirtilen noktalarda varsayılan olarak atanmasına ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırılmasına; Google Webview bileşeninin ilgili işlev için varsayılan ve tek bileşen olarak atanmasına yönelik uygulamaları ile Gelir Paylaşımı Sözleşmelerinde yer verilen ve Google aramanın cihazlarda münhasırın yüklenmesini temin eden hükümler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6.maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verilmiştir.’’

Google Cezaya İtiraz Etti

Rekabet Kurumu tarafından uygulanan para cezasını itiraz eden Google ile Rekabet Kurumu bir araya geldi ve görüşmeler başladı. Ancak görüşmeler pek olumlu geçmedi. Uzlaşma sağlanamadı ve Google bu yaptırımın haksız olduğunu ileri sürdü. Türkiye’de bundan sonra satılacak Android işletim sistemi olan telefonlarda Google Play uygulamalarına erişimin olmayacağını açıkladı.

Google Türkiye Engeli

Google Türkiye Engeli Ne Zaman Başlıyor?

Android işletim sistemine sahip olan tüm telefonlarda neredeyse tüm uygulamalar Google servisleri ile çalışmaktadır. Bütün uygulamalar bir şekilde Google uygulamalarına bağlanmış durumda. Google’ın yapacağı Google Play uygulamasına erişim engeli android telefonların işlevsiz olmasına neden olacak. Telefon veya tabletlerinizi kullanamayacaksınız. Bu da neredeyse hiçbir uygulamayı kullanamayacağınız anlamına gelmektedir.

Rekabet Kurumu ile uzlaşamayan Google, Türkiye erişimini 12 aralık 2019 tarihinde engelleyeceğini belirtmişti. Artık yeni alınan android işletim sistemine sahip telefonlar Google Play uygulamalarına erişemeyecek. Stoklarda yer alan telefonlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Yeni gelecek olan android işletim sistemli telefonlarda Google erişimi yer almayacak ve telefonlar işlevsiz bir hal alacak.

Google Türkiye Engeli Nasıl Aşılır?

12 Aralık 2019 tarihinden itibaren piyasaya sürülecek olan yeni android telefonlarda Google erişimi olmayacak. Orijinal yazılıma ulaşılamayacak ancak telefon kullanıcıları veya tablet kullanıcıları garanti dışına çıkacak şekilde yazılımlara müdahale edebilir ve bu şekilde Google uygulamalarına erişebilir. Bu durum güvenlik açısından pek sağlıklı değildir.

Güvenlik nedeniyle bazı uygulamalar da sıkıntı yaşanabilir bu nedenle güvenli ve legal bir yöntem kullanması çok mümkün değil.

Google Türkiye Engeli Kalkarsa Ne Olur?

Google 12 Aralık 2019 tarihinden sonra piyasaya sürülecek olan androis telefonlarda erişimini kaldırdı. Engel kalkarsa kullanıcıların yazılım güncelleştirmesi gerekmektedir. Basit bir yazılım güncellemesi ile Google uygulamaları telefonunuzda yerini alacaktır.

Google Türkiye Engeli Hangi Telefonları Etkileyecek?

Android işletim sistemine sahip olan telefonları etkileyecektir. Samsung, OPPO, Huawei, Xiaomi gibi android telefonların 12 Aralık 2019 tarihinden sonra piyasaya çıkan telefonlarında Google erişim engeli bulunacak. Apple ürünlerinde bu engel yer almamaktadır.

Apple kendi işletim sistemi olan İos u kullanmaktadır. IOS kullanıcıları Google erişim engelinden etkilenmeyecek. IOS şu anda Google erişim engeli kapsamı içerisinde yer almamaktadır. Bu nedenle Türkiye’de yer alan hiçbir Apple cihazı Google erişim engelinden etkilenmeyecektir.

Google Türkiye Engeli Kalkmazsa Ne Olur?

Google Türkiye engelini kaldırmazsa bu durumda android telefonları özelliklerini artık kaybedecek. Yeni yazılımlar yapılmaya çalışılacak ancak piyasaya yeni gelecek olan telefonlar bir süre satış yapamayacaktır. Android telefonlar işlevsiz telefonlar haline gelecektir ve insanlar ya Apple ı tercih edecektir ya da yeni yazılımlar denenecektir.