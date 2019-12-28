Google uygulamasından bir yenilik daha! Yeni eklentiyle izleme listesi butonu geliyor

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, sürekli uygulamasına getirdiği yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların hayatlarını daha kolay hale getirmek için çalışan Google, arama seçeneğini genişleterek film, TV şovları gibi aramalara daha hızlı bir şekilde erişim sağlanması ve arama sonuçlarına yer işareti koymayı mümkün kılan yerleşik bir izleme listesi eklemeye karar verdiğini açıkladı.

Google yetkilileri bunin şuan için sadece mobil üzerinden erişilen web siteleri için sağlanabildiğini fakat kısa bir süre sonra da masa üstü bilgisayarlarda da kullanılabileceğini belirtiyorlar.

Bu yeni özelliğin görevi ise Google’da her hangi bir film aradığınızda, "İzleme Listesi" düğmesine tıklayarak sonuçları listenize ekleyebilirsiniz. Daha sonra yine aynı sekmeyi kullanarak seçmiş olduğunuz içeriği görüntüleyebilir ve kaçırdığınız tüm programlara da ayrıca göz atabilirsiniz.

Liste içerisinde sıralama kontrolü sizde olup kısıtlı zaman bundan böyle izleyici olarak kullanabilirsiniz.

İzleme listesinde ayrıca'İzlediniz mi? butonu olacak. Bu özellik sayesinde ise daha önceden izlediğiniz film yada şovlar karşınıza çıkmayacak. Ayrıca arama yaptığınız filmler henüz sinema salonlarında gösterime devam ediyorsa da bir bilet al kısmını görüntüleyebileceksiniz.

