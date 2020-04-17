Google ve Facebook pono izleyenleri takip ediyor iddiası!

Google ve Facebook, kullanıcılarına ilişkin flaş bir karar aldı. Alınan karar çerçevesinde pono izleyenler sıkı bir şekilde takibe alınacaktır. American New York Times gazetesi kısa bir süre önce önemli bir araştırma yaparak, toplamda 22.484 cinsel içerikli film sitesini inceledi. İnceleme sonucunda son derece ilginç bulgular elde edildi ve pono içerikli sayfaların Google ve Facebook tarafından izlendiği belirlendi.

Google ve Facebook pono izleyenleri takip ediyor

New York Times gazetesinde bulunan haberlere göre Microsoft, Canegie Mellon Üniversitesi ve Pensilvanya Üniversitesi’nin ortak araştırmasında cinsel içerikli fimlerin bulunduğu 22.484 pono sitesi takibe alındı. Araştırmaların sonucundaysa Google ve Facebook’un söz konusu sitelere izleme yazılımı kurduğu ve sistemden pono izleyenlerin takip edildiği öğrenildi.

İzleme programlarıyla siteler kontrol ediliyor

Pono sitelerinden yüzde 17’si kriptolu

Yapılan araştırmalara göre Google 16.638, Facebook ise 2.248 pono sitesini izleme yazılımıyla incelemektedir. Sonuçlara göre cinsel içerikli film sitelerindeki izlemenin yoğun olduğuna işret edilirken, sitelerin yüzde 93’ünün üçüncü taraflara kullanıcı bilgilerini sızdırdığı aktarıldı. Buna göre Google ve Facebook’un pono sitelerini takip altına aldığı ve kullanıcılar gizli modda giriş yapsalar dahi girişlerini gizleyemiyor.

Pono sitelerine ilişkin yapılan inceleme çerçevesinde sitelerin yüzde 17’sinin kriptolu olduğu belirlendi. Buna göre kriptolu sitelere giriş yapan kişilerin bilgisayarları korsan saldırılara da davetiye çıkarıyor. Kötü amaçlı yazılımlar yerleştirilen pono sitelerine giriş yapan kullanıcılar savunmasız kalıyor ve siber korsanlar pek çok kişinin özel bilgilerini ele geçirebiliyor.

Google ve Facebook kullanıcı bilgisi kullanıyor mu?

Pono sitelerini takip eden ve kullanıcıların bu siteleri kullanmaları rahatlıkla Facebook ve Google tarafından görülebiliyor. Google Analytics üzerinden intenet siteleri trafiklerini inceleme özelliği kullanıldığı ve Facebook’un ise pono sitelerine yerleştirmiş olduğu ‘’Beğen’’ butonu ile kullanıcıların siteye girişlerinin takip edildiği aktarılıyor.