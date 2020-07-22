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GSM Operatörlerinden iletişim sıkıntısı açıklaması; Normale dönüldü!

İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından vatandaşların yaşadığı iletişim sıkıntıları ile ilgili GSM şirketleri bir açıklama yaptı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 01:34
GSM Operatörlerinden iletişim sıkıntısı açıklaması; Normale dönüldü!
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İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörleri ile ilgili yaşanan sıkıntı vatandaşları zor durumda bırakmış ve iletişim sorunları yaşamışlardı. Deprem sonrasında yaşanan hat kesilmesi ile ilgili GSM şirketlerinden Turkcell ve Türk Telekom'dan bir açıklama yapıldı.


Turkcell tarafından sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna yapılan açıklamada, "Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5 G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet yapmaktadır. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun". denildi. 

Yayınlanan mesajda ayrıca, "Uzmanlardan alınan bilgiye göre, ülke genelinde faaliyet gösteren hiçbir GSM operatörünün şebekesinde halihazırda bir hasar ve kesinti bulunmamakta. Yoğun bir şekilde artan çağrı trafiğine bağlı olarak sesli aramalarda gecikmeler ve aksamalar yaşanmakta. İntenet ve SMS hizmeti sorunsuz devam etmekte. Alınan bilgiye göre konuyla ilgili tüm şirketler gerekli tedbirler için çalışmakta." ifadeleri yer aldı.

Turkcell'in bu açıklamalarının ardından bir mesajda Türk Telekom yayınladı. Türk Telekom'un yayınladığı mesajda depremden dolayı mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesintisinin söz konusu olmakla beraber, şirketin sabit ses, geniş bant ve fiber altyapısında herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını vurgulayarak, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Son Güncelleme: 22.07.2020 01:34
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