GTA 5 hayranları durdurulamıyor! GTA 5 Mobile geliyor

GTA 5 efsanesinin hala birçok oyuncunun kalbinde özel bir yeri var. Çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olsada, hayranlarının gözünde değeri hiç eskimedi. Hayranların böylesine tutkuyla, bağlı olduğu GTA 5, maalesef ki mobil olarak yer almadı. Fakat bu durum hayranları durdurmaya yetmedi. Yapılan çalışmalar sonucu GTA 5 Mobile duyuruldu.

GTA 5 Mobile, Thes Paradise adlı bir YouTube kanalı tarafından duyuruldu. GTA 5 Mobile, tamamen hayranların yapmış olduğu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. PC veya konsolda oynanabilen Grand Theft Auto V oyununun dinamiklerini aynı şekilde mobile aktaran oyun, grafikleriyle de oldukça başarılı gözüküyor. Hepsinden iyisi ise oyunu indirmek için yapılması gereken gayet kolay.

GTA 5 mobil İOS'a geliyor?

GTA 5 Mobil'i indirmek için öncelikle bir Android cihaza sahip olmanız gerekiyor. Zira, oyun sadece APK uzantılı bir dosya ile oluşturulmuş durumda. iOS tarafına ise oyunun gelmesi beklenmiyor. Zira hayran yapımı bir oyunun resmi mağazalara gelmesi pek mümkün görünmüyor. Oyun çeşitli APK oyun dosyası paylaşan sitelerden ulaşabilirsiniz. Ancak güvenlik sorunlarından dolayı APK dosyalarına güvenmemenizi tavsiye ediyoruz.