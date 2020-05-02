GTA'dan Müthiş fırsat, oyunu oyna $500.000 kazan

GTA 5 Online $500.000 kazanmak için yapmamız gerekenler

Mayıs ayı içerisinde istediğiniz herhangi bir zaman içerisinde GTA 5 Online hesabınıza giriş yapıp oyunda vakit geçirmeniz gerekiyor. Bu talimatı yerine getirdikten sonra tek yapmanız gereken sadece beklemek. Rockstar’ın açıklamasına göre giriş yaptıktan sonra en geç 1 hafta içinde bu miktar hesabınıza eklenecek.

Ücretsiz $500.000 GTA Online Parası

Mayıs ayı boyunca GTA Online oynayarak tek seferlik $500.000 Oyun Parası

GTA otomatik olarak bu miktarı oyun içindeki Maze Bank hesabınıza 7 gün içinde işleyecek

Rockstar Games

Ayrıca Rockstar Games resmi sitesine giderek hali hazırda devam eden etkinliğin takibini yapabilirsiniz. Aynı zamanda, oyuna giriş yaptığınız taktirde alacağınız ekstra bonusları da öğrenebilirsiniz.

Rockstar Games bu hediyesi ile Mayıs ayı boyunca oyuncularını mutlu edeceğe benziyor.Sizler de GTA 5 hayranıysanız Mayıs ayı içerisinde oyuna giriş yapıp bu ekstralardan faydalanmanızı tavsiye ederiz.