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Güncelleme ardından Yeni Battlefield 2021 yılında geliyor

Geçtiğimiz günlerde Battlefield V için son güncellemenin yayınlanacağını haberi duyurulmuştu. İsveçli geliştirici DICE tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı.

01 Mayıs 2020 Cuma 16:32
Güncelleme ardından Yeni Battlefield 2021 yılında geliyor

Star Wars: Battlefront II ve Battlefield V desteğini azaltmaya başlayan ve sadece “Battlefield’ın geleceğine odaklanan” DICE, 2021 yılında yeni bir Battlefield oyunu çıkarmaya hazırlanıyor.

Güncelleme ardından Yeni Battlefield 2021 yılında geliyor

Battlefield 2021 yılında hangi platformlarda yer alacak?
Yeni bir Battlefield oyunu ilk olarak Ekim 2019’da sunulmuştu. Oyunun yayıncısı EA, yeni Battlefield oyunu hakkında fazla detay vermekten uzak dursa da yaptığı açıklamada oyunun “yeni jenerasyon konsollar tarafından mümkün kılınan yeni inovasyonları hedeflediğini” belirtti.

Yapılan bu açıklama düşünüldüğünde oyunun PC ile beraber Xbox Series X ve Playstation 5 odaklı geliştirildiğini düşünebiliriz. 2021 yılında PS5 ve Xbox Series X’in kitleleri genişlemiş olduğunda oyunu yayınlayarak bu durumu avantaja çevirmek istediklerini söyleyen EA, oyunu daha erken yayınlamanın “oyunun potansiyeline haksızlık etmek olduğunu” vurguladı.

Güncelleme ardından Yeni Battlefield 2021 yılında geliyor

2016’da çıkan Battlefield 1 Birinci Dünya Savaşı’na odaklanırken 2018 çıkışlı Battlefield V ise İkinci Dünya Savaşı’nı konu almıştı. Duyurulan yeni Battlefield’ın yakın gelecek odaklı olacağı hakkında söylentiler olsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
 

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SavaşOyunGameücretsizGamerOnlineBattlefield
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