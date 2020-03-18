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Güncellenen MacBook Air 2020'nin tanıtımı sessiz sedasız yapıldı

Apple, yeni güncellenen MacBook Air 2020'nin tanıtımı iPad Pro'nun ardından sessiz sedasız gerçekleştirdi. Meraklıları ise, MacBook Air'in teknik özelliklerini ve fiyatını araştırmaya başladılar..

18 Mart 2020 Çarşamba 22:37
Güncellenen MacBook Air 2020'nin tanıtımı sessiz sedasız yapıldı

ABD merkezli dünya devi Apple, koronavirüsü salgını mücadelesi içerisindeyken yeni iPad Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Diğer taraftan ise uzun zamandır güncelleme gelmesi beklenilen MacBook Air'i de son güncellemesi tamamlandıktan sobra sessiz sedasız tanıttı ve MacBook Air 2020'yi resmi internet sitesinden duyurdu.

Apple, bugün bir çevrimiçi basın toplantısı düzneledi ve düzenlediği toplantıda yeni iPad Pro 2020‘nin yanı sıra günvellemesi tamamlanan yeni Macbook Air 2020 modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte 16 inç Macbook Pro güvenilir bir klavyeye sahip olan tek cihaz olmaktan çıkmış oldu.

Teknoloji meraklıları ise tanıtımı yapılan yeni MacBook Air 2020'nin özelliklerini ve fiyatını merak ederek araştırmaya başladı. İşte, MacBook Air 2020'nin özellikleri ve Türkiye satış fiyatı..

YENİ MACBOOK AİR ÖZELLİKLERİ

10.nesil Intel Ice Lake işlemcilere ev sahipliği yapan yeni MacBook Air, kullanıcılara geniş bir işlemci seçeneği skalası sunuyor. Bu skalanın en alt işlemcisi 10. nesil Intel Core i3 iken, en üst düzey işlemcisi ise 3.8 GHz Turbo Boost destekli, dört çekirdekli 10. nesil Intel Core i7 işlemcisi olarak yapıldı. Bu işlemciye ise modele göre değişen 8GB/16GB RAM ve 256GB/512GB/1TB/2TB depolama seçeneği eşlik ederken Şirket bu donanım kombinasyonları sayesinde yeni MacBook Air'in grafik performansı yüzde 80 oranında arttırdığını söylüyor.

Sadece 1.61 cm kalınlığına, 1,29 kg ağırlığa sahip olan yeni MacBook Air, kolayca taşınıyor ve  USB-C üzerinden de şarj olma özelliğine sahip. Touch ID sensörü de yeni MacBook Air'de yerini koruyor.

YENİ MACBOOK AİR FİYATI

Apple'ın resmi sitesinden edinilen bilgilere göre yeni MacBook Air'ın baz modeli 7.999 TL'den başlıyor. Çeşitli kişiselleştirme seçeneklerine sahip olan yeni MacBook Air'in fiyatı, en üst seçenekler ile birlikte 17.999 TL'ye kadar yükseliyor.
 

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