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Hangi araba markası hangi ülkeye ait? Kendi otomobilini üreten ülkeler ve araba markaları

Türkiye’nin yerli otomobil için çalışmalara başlamasının ardından hangi araba markasının hangi ülkeye ait olduğu araştırılmaya başlandı. İşte kendi otomobilini üreten ülkeler ve araba markalarının listesi…

26 Aralık 2019 Perşembe 08:08
Hangi araba markası hangi ülkeye ait? Kendi otomobilini üreten ülkeler ve araba markaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kendimize ait bir otomobilimizin olmaması büyük ayıbımız, şimdi bu ayıptan kurtuluyoruz” açıklamalarının ardından yerli otomobil için çalışmalar başlatıldı. Bu gelişmelerin ardından ülkelerin hangi markalara sahip olduğu merak konusu oldu.

Araba sektöründe ABD, Almanya, İtalya, Japonya ve Fransa gibi ülkeler sektördeki en büyük paya sahip ülkeler olarak dikkat çekiyor. Gelişmiş ülkelerin pek çoğu yıllardır kendi marka arabalarını üretiyor ve dünya pazarına sunuyor.

Dünyada bazı ülkelerin ürettiği yerli otomobil markaları şu şekildedir:

Amerika Birleşik Devletleri

Ford

- Ford

- Chevrolet,

- Chrysler,

- Dodge,

- GMC,

- Hummer,

- Jeep,

- Buick,

- Cadillac

- AMC

- Tesla

Almanya

Audi

- Audi,

- BMW,

- Mercedes Benz,

- Mini,

- Opel,

- Porsche,

- Smart,

- Volkswagen,

- Seat

- Skoda

İtalya

Ferrar i

- Ferrari,

- Fiat

- Lancıa,

- Maserati,

- Alfa Romeo,

- Lamborghını

Fransa

Citroen

- Renault

- Citroen

- Bugatti

- Peugeot

- Dacia

Japonya

honda

- Honda

- Toyota

- Mazda

- Mitsubishi

- Nissan

- Subaru

- Suzuki  

- Yamaha

- Acura

- Lexus

Güney Kore

Kia

- Hyundai

- Kia

- Daewoo

- SsangYong

İngiltere

Aston Martin

- Aston Martin

- Jaguar

- Mini

- Land Rover

- Lotus

- McLaren

- TVR

- Vauxhall

- Rolls – Royce

- Morgan

- Bentley

İsveç

- Volvo

- Saab

- Koenigsegg

Çin

- Chana

- Changfeng

- Chery

- Dongfeng

- GreatWall

- Hafei

- Haima

- Hongqi

Rusya

- Lada

Son Güncelleme: 26.12.2019 08:08
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