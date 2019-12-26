Hangi araba markası hangi ülkeye ait? Kendi otomobilini üreten ülkeler ve araba markaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kendimize ait bir otomobilimizin olmaması büyük ayıbımız, şimdi bu ayıptan kurtuluyoruz” açıklamalarının ardından yerli otomobil için çalışmalar başlatıldı. Bu gelişmelerin ardından ülkelerin hangi markalara sahip olduğu merak konusu oldu.

Araba sektöründe ABD, Almanya, İtalya, Japonya ve Fransa gibi ülkeler sektördeki en büyük paya sahip ülkeler olarak dikkat çekiyor. Gelişmiş ülkelerin pek çoğu yıllardır kendi marka arabalarını üretiyor ve dünya pazarına sunuyor.

Dünyada bazı ülkelerin ürettiği yerli otomobil markaları şu şekildedir:

Amerika Birleşik Devletleri

- Ford

- Chevrolet,

- Chrysler,

- Dodge,

- GMC,

- Hummer,

- Jeep,

- Buick,

- Cadillac

- AMC

- Tesla

Almanya

- Audi,

- BMW,

- Mercedes Benz,

- Mini,

- Opel,

- Porsche,

- Smart,

- Volkswagen,

- Seat

- Skoda

İtalya

- Ferrari,

- Fiat

- Lancıa,

- Maserati,

- Alfa Romeo,

- Lamborghını

Fransa

- Renault

- Citroen

- Bugatti

- Peugeot

- Dacia

Japonya

- Honda

- Toyota

- Mazda

- Mitsubishi

- Nissan

- Subaru

- Suzuki

- Yamaha

- Acura

- Lexus

Güney Kore

- Hyundai

- Kia

- Daewoo

- SsangYong

İngiltere

- Aston Martin

- Jaguar

- Mini

- Land Rover

- Lotus

- McLaren

- TVR

- Vauxhall

- Rolls – Royce

- Morgan

- Bentley

İsveç

- Volvo

- Saab

- Koenigsegg

Çin

- Chana

- Changfeng

- Chery

- Dongfeng

- GreatWall

- Hafei

- Haima

- Hongqi

Rusya

- Lada