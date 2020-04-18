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Hayat Eve Sığar uygulaması iOS ve Android telefonlara geldi! Uygulama nasıl indirilir? Uygulama neler sunuyor?

Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' aplikasyon uygulaması iOS App Store ve Google Play Store'da yayınlandı. Harita üzerinden bulunduğunuz yerdeki eczane, hastane, toplu taşıma, metro istasyonları ve marketlerin konumları görülebilirsiniz. Peki, uygulama nasıl indirilir? Uygulama kullanıcılara başka neler sunuyor?

18 Nisan 2020 Cumartesi 13:20
Hayat Eve Sığar uygulaması iOS ve Android telefonlara geldi! Uygulama nasıl indirilir? Uygulama neler sunuyor?

Koronavirüsü ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir uygulama geliştirildi. Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde corona virüsü salgını ile mücadelede vakaların takibi yapılabilecek ve yoğun olan bölgelere girildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak.

Hayat Eve Sığar uygulaması

Virüs hakkında detaylı bilgilerde paylaşan Hayat Eve Sığar uygulaması, şu an App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebilmeye başlandı. KOVID-19 salgınının kontrol altına alınması ve enfekte olan kişilerin takip edilmesi için de geliştirililen bu uygulama yaklaşık 4 MB'lık bir dosya boyutuna sahip ve telefonunuza kolayca indiriliyor. Uygulamayı ilk açtığınızda karşınıza "Bu uygulama seni ve çevrendekileri Corona virüsünden korumak için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir" mesajı çıkıyor.

Hayat Eve Sığar uygulaması

Telefon numarası, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası ile kayıt olunabilen Hayat Eve Sığar Uygulamasını indirenler indirenler harita üzerinden hastalığın yoğun olarak görüldüğü riskli bölgelere yaklaşıldığında uyarılacak. Bu uygulama ile maske almak da daha kolaylaşacak ve vatandaşlar uygulama içerisinde QR kod oluşturarak eczaneye gidip maskelerini temin edebilecekler.

Hayat Eve Sığar uygulaması

Hayat Eve Sığar Uygulaması ile kullanıcıların yapılabilecekleri işlemler ise şöyle:

- İstediğiniz sıklıkta güncel veriler esas alınarak hazırlanmış Covid-19 testini doldurarak durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

- Aileniz ve sevdiklerinizi (izin vermeleri halinde) 'Ailem' sekmesindeki listenize ekleyebilir, durumları hakkında bilgi sahibi olabilir ve riskli bir durumla karşılaşmadan önce önlem alabilirsiniz.

- Konum servislerine izin verdiğinizde, uygulama sizi riskli bölgelere yaklaştığınızda uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmamanız gereken alanları görebileceksiniz.

- Kullanıcı hesabınızı doğrulamak için ise telefonunuza bir kod gönderilerecek. Hesabınızın doğrulanması, sizi uygulamanın daha iyi yönlendirmesine ve riskli bölgelerden korunmanıza yardımcı olacak.

NASIL KAYIT OLUNUR?

Android ve iOS store üzerinden indirilebilen uygulamaya kayıt olmak için gerekli bilgiler; Telefon numarası, T.C. Kimlik Numarası ve doğum yılıdır. 

App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilen uygulama Android cihazlar için, Google Play sayfasında bulunan "Yükle" seçeneğine tıklanarak, uygulama telefona indirilir. iOS için ise App Store'dan "İndir" seçeneğine tıklanarak uygulama indirme işlemi yapılır. İndirme tamamlandıktan sonra T.C. numarası, telefon numarası ve doğum tarihi ile kayıt işlemi yapılarak uygulama kullanıma başlanır.

ANDROID UYGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

iOS UYGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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KoronavirüsHayat Eve SığarSağlık UygulamasıAplikasyonIOS App StoreGoogle Play Store
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