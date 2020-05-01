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Hi-Level TV ilk kurulum ve uydu kurulumu kanal arama işlemleri

Son günlerde oldukça popüler olan, çoğunlukla A-101 marketler üzerinden satışı yapılan Hi-Level televizyonu çok satılanlar arasında bulunmakta. Çoğu vatandaşın televizyon izleyerek vaktini öldürdüğünü bu izole günlerde Hi-Level TV ilk kurulum ve uydu kurulumu kanal arama işlemleri başlığı merak edilerek araştırılmaya başlanmıştır. İşte kanal arama işlemlerinin nasıl yapılacağı detaylarıyla yazımızda.

01 Mayıs 2020 Cuma 19:26
Hi-Level TV ilk kurulum ve uydu kurulumu kanal arama işlemleri

Hi-Level TV üzerinden kanal aramak için yapılacak iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlk yöntem kurulum ve farklı manuel uydu kurulumu işlemidir. Bu ayarlar Smart TV’nin modeline göre farklılık gösterebilmektedir.

Hi-Level TV uydu kurulumu kanal arama

İnsanlar kullandıkları uydu cihazlarına bazı durumlarda sinyalin olmaması sorunuyla karşılaşabilmekte. Bu sorun gözüktüğü zaman Hi-Level uydudan kanal arama işlemini yaparak bu sorunu giderebilirler. Sinyal problemi, genel olarak kanalların frekansları ile oynanmasından dolayı oluşmaktadır.

Bundan dolayı, uydu alıcıları üzerinden izlenilecek olan kanalın frekansı değiştiğinde, sinyalin olmadığı uyarısı ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Cihazda bulunan manuel bir biçimde arama işlemi yapılarak kanalın frekans ayarı düzenlenip TV izleme keyfine devam edilebilir.

Hi-Level ilk kurulum işlemleri nasıl yapılır?

Televizyonda veya uydu alıcısında sorun ile karşılaştığınızda uydunuzun kurulum işlemlerini en baştan düzenlenmesi sizin için en iyi tercih olacaktır. Bundan dolayı ilk olarak televizyonunuzu ve uydu alıcınızı açarak kumandanız ile televizyon menünüzü açmanız gerekmektedir. Ekrana gelecek olan menü üzerinde kurulum kısmına girerek ilk kurulum işleminizi yapabilirsiniz.

İlk kurulum sırasına geldiğiniz zaman yine ekrana gelecek olan soruya, “Evet” diyerek sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Karşınıza çıkacak olan bölümde ise dil, ülke, ev modu ve normal uydu seçeneklerini seçerek “OK” seçeneğine tıklıyorsunuz. Bu işlemin sonrasında işleminizin bitecektir.

  • Menüye girin
  • Kurulum bölümünden "İlk kurulum" seçeneğine geçin 
  • Tüm kanalların ve ayarların silineceği belirtilecek ve onayla işlem başlayacak

Hi-Level kanal arama

İlk kurulum işleminin ardından frekans güncellemesi gerçekleştirilen kanalları manuel bir şekilde aramanız gerekmektedir. Bunun için ise, ilk olarak uydu kumandanız üzerinden menü tuşuna tıklayarak kurulum aşamasına geçiyorsunuz. Ardından ise manuel kanal arama bölümünü seçmeniz gerekmektedir.

Manuel kana arama bölümüne gelindiğinde arayacağınız kanalın frekansını, sembol oranını, polarizasyonunu ve hangi uyduda olduğunu soracaktır. İstenilen bilgileri doğru bir şekilde girerek arama işlemini gerçekleştirdiğinizde kanalı güncel frekansıyla izleyebilirsiniz.

  • Televizyonun ayarlarını açın
  • Kurulumdan "Dinamik kanal..." etkin
  • Bazılarında "Manuel arama"
  • Frekansına 12380, Dikey yani V, Sembol 27500 ve son olarak şebeke aramanın etkin olması gerekiyor.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 19:26
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