Honor 30'un işlemcisi: Kirin 985'in performans testi sıdırıldı

Kirin 990 5G'ye yakın bir performansa sahip olması beklenen kirin 985'in özellikleri gizemini koruyordu. AL Benchmark uygulaması sayesinde Honor'un yeni işlemcisi Kirin 985'in özellikleri büyük oranda ortaya çıktı. dikkat çeken ilk özellik işlemcide ana çekirdeğe bağlı olarak 3 büyük,4 küçük işlemci daha bulunuyor. yani 1 + 3 + 4 şeklinde bir yapıya sahip olacak.

işlemcilerinin tamamında aynı çekirdekler karşımıza çıkıyor:. Yapılandırma ve çekirdek hızları farklılık gösteriyor.

Kirin 985'in özellikleri nasıl olacak

Kirin 985’in Cortex A76 çekirdeklerinden birisi 2.58 GHz, üçü 2.40 GHz hızında çalışıyor. Dört Cortex A55 çekirdeği ise 1.84 GHz hızında çalışıyor. Çift çekirdekli yeni NPU, Kirin 820 ile kıyasladığımızda AI hesaplamalarında iki kat daha iyi bir performans sergileyebilecek

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