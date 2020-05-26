Honor X10 satış rekoru kırdı 8 Dakikada 100.000 Adet satıldı

Huawei’nin özellikle orta segment cihazları için çıkardığı alt markası olan Honor, akıllı telefon pazarında yerini sağlama alacak gibi görünüyor. Honor’un yeni akıllı telefonu Honor X10, satışa çıktığı ilk 8 dakikada 100.000 adet satmayı başararak bir ilke imza attı. Konu ile ilgili olarak Honor, sosyal medya üzerinden bu rekoru açıkladı ve herkese teşekkür etti.
Honor X10 5G, 6GB RAM + 64GB hafıza, yine 6GB RAM + 128GB dahili hafıza ve 8GB RAM ve 128GB’lık dahili hafıza alternatiflerine sahip.
Kirin 820 5G yonga setinden güç alan bu cihaz, 90Hz yenileme hızı ve 6.6 inçlik FHD + bir ekrana sahip. Ayrıca X10’da bulunan çift 5G bağlantısı, N1 / N3 / N38 / N41 / N77 / N78 / N79 / N80 / N84 bantlarını da destek veriyor.
Honor X10 5G Tüm Teknik Özellikleri
Full HD + çözünürlüklü 6.63 inç LCD ekran
90Hz ekran yenileme hızı
HiSilicon Kirin 820 5G işlemci
6GB / 8GB RAM
64GB / 128GB dahili bellek
16 megapiksel açılır ön kamera
Parmak izi yan tarafta
22.5W hızlı şarj desteğine sahip 4.300mAh pil
Android 10 tabanlı Magic 3.1 arayüzü