Honor X10 satış rekoru kırdı 8 Dakikada 100.000 Adet satıldı

Huawei’nin orta segment olarak tanıtımını yaptığı Honor X10 akıllı telefonu piyasaya çıkarıldığı ilk 8 dakikada 100 bin adet satış rakamına ulaştı.

Honor X10 satış rekoru kırdı 8 Dakikada 100.000 Adet satıldı
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Huawei’nin özellikle orta segment cihazları için çıkardığı alt markası olan Honor, akıllı telefon pazarında yerini sağlama alacak gibi görünüyor. Honor’un yeni akıllı telefonu Honor X10, satışa çıktığı ilk  8 dakikada 100.000 adet satmayı başararak bir ilke imza attı. Konu ile ilgili olarak Honor, sosyal medya üzerinden bu rekoru açıkladı ve herkese teşekkür etti.

Honor X10 5G,  6GB RAM + 64GB hafıza, yine 6GB RAM + 128GB dahili hafıza ve  8GB RAM ve 128GB’lık dahili hafıza alternatiflerine sahip.

Kirin 820 5G  yonga setinden güç alan bu cihaz, 90Hz yenileme hızı ve 6.6 inçlik FHD + bir ekrana sahip. Ayrıca X10’da bulunan çift 5G bağlantısı, N1 / N3 / N38 / N41 / N77 / N78 / N79 / N80 / N84 bantlarını da destek veriyor.

Honor X10  5G Tüm Teknik Özellikleri

Full HD + çözünürlüklü 6.63 inç LCD ekran
90Hz ekran yenileme hızı
HiSilicon Kirin 820 5G işlemci
6GB / 8GB RAM
64GB / 128GB dahili bellek

Üçlü arka kamera: 40MP (Sony IMX600, RYYB) + ​​8MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
16 megapiksel açılır ön kamera
Parmak izi yan tarafta
22.5W hızlı şarj desteğine sahip 4.300mAh pil
Android 10 tabanlı Magic 3.1 arayüzü


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