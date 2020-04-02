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Honor yeni Play4T Pro modeli ile görücüye çıkıyor

Dünya'nın gündemine oturan Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan Honor yeni modeli olan Play4T Pro medelini ön satışa çıkardı.

02 Nisan 2020 Perşembe 22:57
Honor yeni Play4T Pro modeli ile görücüye çıkıyor

Koronavirüs nedeniyle tüm sektörlerde faaliyetler yavaşlarken teknoloji alanında firmalar hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Çin online alışveriş sitelerinde Honor Play4T Pro modeli için ön sipariş almaya başladı. Huawei'nin bir markası olan Honor yeni ürünü 4T Pro ve 4T'yi ön siparişe açtı. Honor 8A modelinin fiyatını ve özelliklerini tanıttı. Honor Play 4T Pro, 2.27GHz ve 8 çekirdeğe sahip. Batarya ise 3.900 mAH. Ekran parmak izi okuma özelliğine sahip. İşlemcisi ise Android 9. Ayrıca cihazda, 8,2 ve 16 Megapixel olan 3 adet kamera mevcut. 
6GB RAM ve 128GB RAM seçenekleri var.
Honor Play 4T Pro Özellikleri
2.27 GHz
8 çekirdek

3.900mAH Batarya
16 Megapixel kamera
Android 9
8GB  ve 256GB RAM
Ön satış almaya başlayan Honor Play 4T ve 4T Pro Nisan ayının ortalarına doğru resmi satışa sunulacak. Fiyatı ise henüz belli olmadı.

Son Güncelleme: 02.04.2020 22:57
Anahtar Kelimeler:
HuaweiKoronavirüsTeknolojiHonor4T Pro
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