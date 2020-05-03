Huawei FreeBuds 3i özellikleri ve fiyatı

Dünyanın en büyük telefon üretici markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Huawei reklam ve PR yapmadan tanıttığı kablosuz kulaklığı FreeBuds 3i ile merak edilmeye başlandı. Daha önce tanıtımları yapılan FreeBuds ve FreeBuds Lite isimli kablosuz kulaklıkları ile büyük başarılara imza atan Huawei yeni modelinin AirPods’a benzerliği ile dikkat çekmesini sağladı.

Huawei FreeBuds 3i özellikleri

Yeni tanıtılan FreeBuds 3i kablosuz kulaklık aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte kullanıcılarına büyük avantajlar sağlıyor. AirPods Pro’ya benzerliği ile dikkat çeken kablosuz kulaklığın silikon başlıkları ise yanında geliyor. Huawei’nin Apple ile olan rekabeti sonrasında tanıtılan FreeBuds 3i kulaklığın 3.5 saate kadar müzik dinleme ve 2.5 saate kadar konuşma süresi olması ise en dikkat çekici özellikleri arasında yerini alıyor.

Ses yalıtımı konusunda rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi başaran Huawei kablosuz kulaklığı kolay eşleştirebilme özelliğine de sahip olarak geliyor. İOS ve Android sistemlerde sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek olan 10 mm dinamik ses sürücüleri sayesinde gelişmiş ve kaliteli bir ses deneyimi sunuyor.

IPX4 sertifikasına sahip olan kablosuz kulaklık su ile temasında ve sıçramalara dayanıklı olarak üretilmiştir. FreeBuds 3i, hızlı kontrol için üzerinde bulunan dokunmatik tuşlarla beraber çok fonksiyonlu bir kulaklık olmuş.

Kulakiçi bir kulaklık olarak tasarlanan FreeBuds 3i’nin bağlantı tarafında Bluetooth 5.0’ı kullanması bağlantı kopma ve bağlantı sorunları yaşanmasının da önüne geçmektedir. Aynı zamanda kulaklığın en iyi performans gösterdiği telefon modelini de açıklayan Huawei yetkililer en iyi deneyimi EMUI 10 kullanıcılarının sağlayacağını açıkladı.

FreeBuds 3i kulaklıklarda 37 mAh, şarj kutusunda ise 410 Mah batarya ile gelmesi şarj konusunda önemli avantajlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Kutudan çıkan Type-C şarj kablosu ile şarj olan kulaklık kullanım süresi olarak önemli bir artı sağlıyor.

FreeBuds 3i fiyatı ne kadar?

Huawei yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre yeni kablosuz kulaklık modeli olan FreeBuds 3i, 17 Haziran tarihi ile birlikte Çin’de satılmaya başlanacak. Siyah e beyaz renkleri mevcut olacak kulaklığın satış fiyatı ise 112 dolar yani 800 TL olması bekleniyor. FreeBuds 3i’nin Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili ise henüz net bir açıklama yok.

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