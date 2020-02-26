Huawei Mate Xs teknik özellikleri belli oldu!

Huawei, yeni katlanır akıllı telefonu Huawei Mate Xs’in tanıtımını gerçekleştirdi. İnce ve sağlam Falcon Wing tasarımıyla öne çıkan Huawei Mate Xs, esnek plastik OLED panelinin korunabilmesi için özel polimer tabakasıyla donatıldı. Ekran, üreticinin çıkarılmasını önermediği koruyucu filmle kaplanırken akıllı telefon Android 10’u tescilli EMUI 10 arayüzüyle çalıştırıyor. Google hizmeti yerine Huawei Mobil Hizmetler ekosistemi tercih ediliyor.

Huawei Mate Xs özellikleri nelerdir?

8 çekirdekli Kirin 990 Mali-G76 işlemciye sahip Huawei Mate Xs, 40 MP f1.8 + 8 MP f / 2.4 (telefoto), 16 MP f / 2.2 geniş açılı sensör ve ToF sensörüne sahip. 8 GB RAM ve 512 GB dahili hafızaya sahip Huawei Mate XS, 4500 mAh pil kapasitesine sahip. 55W hızlı şarja sahip Huawei Mate XS, Android 10, EMUI 10 işletim sistemiyle geliyor.

30 dakikada yüzde 85 şarj sözü verilen Huawei Mate Xs, 8 GB-512 GB modeli 2499 Euro fiyat etiketiyle Avrupa’da alıcı bulacak. Satışlar Nisan ayında başlayacak.