Huawei Mate Xs teknik özellikleri belli oldu!

Huawei, yeni katlanır akıllı telefonu Huawei Mate Xs’in tanıtımını gerçekleştirdi. İnce ve sağlam Falcon Wing tasarımıyla öne çıkan Huawei Mate Xs, esnek plastik OLED panelinin korunabilmesi için özel polimer tabakasıyla donatıldı. Ekran, üreticinin çıkarılmasını önermediği koruyucu filmle kaplanırken akıllı telefon Android 10’u tescilli EMUI 10 arayüzüyle çalıştırıyor. Google hizmeti yerine Huawei Mobil Hizmetler ekosistemi tercih ediliyor.
Huawei Mate Xs özellikleri nelerdir?
30 dakikada yüzde 85 şarj sözü verilen Huawei Mate Xs, 8 GB-512 GB modeli 2499 Euro fiyat etiketiyle Avrupa’da alıcı bulacak. Satışlar Nisan ayında başlayacak.
Son Güncelleme: 26.02.2020 15:50