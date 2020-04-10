Huawei'nin 30 Bin TL'lik telefonu satış rekoru kırdı

Huawei’nin kendi online satış mağazasında 8 Nisan’da sınırlı sayıda satışa çıkarılan Huawei Mate Xs beklenenin üzerinde talep gördü ve satışa çıkarıldığı gün tükendi. Kısa bir süre sonra yeniden Huawei Online Mağazası’nda satışa çıkarılacak olan Huawei Mate Xs modelinin Türkiye satış fiyatı 29 bin 999 TL. Katlanabilir ekrana sahip olan telefonda esktra olarak üst düzey soğutma sistemi bulunuyor.

katlanabilir olan Huawei Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akıllı telefon olarak kullanılıyor.

