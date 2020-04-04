İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89553
ALTIN
350.305
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2649
EURO
7.2349

Huawei Nova 7 yakında kullanıcıları ile buluşuyor

Çin merkezli haber kaynaklarının iddialarına göre Huawei'nin yenisi Nova 7 yakın zamanda tanıtıma çıkıyor.

04 Nisan 2020 Cumartesi 18:17
Huawei Nova 7 yakında kullanıcıları ile buluşuyor

İddialara göre 23 Nisan'da tanıtıma çıkacak olan Nova 7, 28 Nisan'da piyasaya sürülecek.  Huawei'nin son dönemlerde güç kaybetsinin ardından yeni modeli Nova 7 ile oldukça iddialı bir geri dönüş yapmasının ardından Nova 7 ailesinin yeni üyeleri olan 3 yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Gelen söylentilere göre teknoloji devi şirketin Nova 7 ,Nova 7 SE ve Nova 7 Pro olarak adlandırdığı yeni modelleri ile 23 Nisan'da tanıtıldıktan sonra kısa bir sürede satışa sunuluacağı gelen haberler arasında.

Yeni nova 7 ailesi 5G desteğiyle gelecek:
Huawei’nin yeni modelleri Nova ailesinden herhangi bir özellik bilgisi paylaşılmasa da bazı söylentiler mevcut. Bu söylentilere göre nove 7 SE, nova 7 ve nova 7 Pro modelleri sırasıyla Kirin 820, Kirin 985 ve Kirin 990 5G yonga setleriyle donatılacak. Bu noktada gücünü Kirin 820’den alacak giriş modeli nova 7 SE, selefinde bulunan Kirin 810’dan daha güçlü bir yonga setine sahip olacak. Önemli bir diğer detaysa üç telefonun da 5G desteğini bünyesinde barındırması olacak.

 

Yeni Nova 7 ne kadar olacak?
Akıllı telefonların fiyatlandırılması konusunda yine iddialara göre, Nova 7 Pro’nun 493 dolardan (vergisiz 3.320 TL) listeleneceğini söylüyor. Böyle bir durumda diğer modellerin de doğal olarak 493 doların altında bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz.
 

Anahtar Kelimeler:
çinHuaweiKoronavirüsTeknolojiNova 7Pro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ubisoft evde kalmayı desteklemek için ücretsiz bilgisayar oyunları ve indirim kuponları dağıtıyor
Ubisoft evde kalmayı desteklemek için ücretsiz bilgisayar oyunları ve indirim kuponları dağıtıyor
Apple duyurdu iPhone SE geliyor
Apple duyurdu iPhone SE geliyor
Call of Duty: Warzone üçüncü sezonunu tanıtmaya hazırlanıyor
Call of Duty: Warzone üçüncü sezonunu tanıtmaya hazırlanıyor
OnePlus 8 Lansmandan önce ''en iyi '' ödülünü aldı
OnePlus 8 Lansmandan önce ''en iyi '' ödülünü aldı
Spotify'ın beklenen özelliği kullanıma çıktı
Spotify'ın beklenen özelliği kullanıma çıktı
Resident Evil 3 Steam'de resmen yayınlandı
Resident Evil 3 Steam'de resmen yayınlandı

Popüler Haberler

20 yaş altı sokağa çıkma izni nereden, nasıl alınır?
TRT 1 Ev Yapımı dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı!
Araç giriş çıkışı yasak olan illere giriş ve sokağa çıkmama kararına uygulanan cezalar nelerdir?
PTT Şubeleri neden kapalı? PTT şubeleri ne zaman açılacak? PTT kargo çalışıyor mu?
Koronavirüse karşı yıkanabilir nano yüz maskesi fiyatları
Büyükşehirlerde özel araçla İlçelere araç giriş çıkışı yasak mı?
Sosyal yardım parası nereden alınacak, PTT yardım parası yattı mı? Yardım parası sorgulama ekranı
Gün gün Korona virüs salgını Covid-19 belirtileri nelerdir?
Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülere 2 ay denetimli serbestlik ile izin
Çalışanlar şehirler arası yolculuklar yasaklandı mı? Çalışanlar şehir dışına çıkma yasağında ne yapacaklar?
Yasak Elma dizisine corona virüs arası! Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
En Güzel Resimli Cuma mesajları 27 Mart 2020
2020 askere gitme yaşı kaçtır? Yeni askerlik sisteminde askerlik yaş sınırı kaç oldu?
Netflix hesabı kalıcı olarak nasıl kapatılır? Netflix abonelik bitirme
İSBAK ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İSBAK insan kaynakları iş ilanları
Koronavirüs nedeniyle yayın ara veren programlar hangileri?
E-devlet Özel araçlarla şehirler arası yolculuk izni nasıl alınır?
TV Yayın Akışı 5Nisan Pazar Bugün hangi diziler var? İşte ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 5 Nisan Yayın Akışı
Bedelli askerliği bitiren askerler İstanbul'dan nasıl çıkacak?
2020 YKS'de çıkacak soru konuları açıklandı! YKS sınavında hangi konular olacak, hangileri olmayacak?
Süper Ay tutulması nedir? Nisan 2020 Süper Ay tutulması hangi tarihte, ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.