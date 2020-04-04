Huawei Nova 7 yakında kullanıcıları ile buluşuyor

İddialara göre 23 Nisan'da tanıtıma çıkacak olan Nova 7, 28 Nisan'da piyasaya sürülecek. Huawei'nin son dönemlerde güç kaybetsinin ardından yeni modeli Nova 7 ile oldukça iddialı bir geri dönüş yapmasının ardından Nova 7 ailesinin yeni üyeleri olan 3 yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Gelen söylentilere göre teknoloji devi şirketin Nova 7 ,Nova 7 SE ve Nova 7 Pro olarak adlandırdığı yeni modelleri ile 23 Nisan'da tanıtıldıktan sonra kısa bir sürede satışa sunuluacağı gelen haberler arasında.

Yeni nova 7 ailesi 5G desteğiyle gelecek:

Huawei’nin yeni modelleri Nova ailesinden herhangi bir özellik bilgisi paylaşılmasa da bazı söylentiler mevcut. Bu söylentilere göre nove 7 SE, nova 7 ve nova 7 Pro modelleri sırasıyla Kirin 820, Kirin 985 ve Kirin 990 5G yonga setleriyle donatılacak. Bu noktada gücünü Kirin 820’den alacak giriş modeli nova 7 SE, selefinde bulunan Kirin 810’dan daha güçlü bir yonga setine sahip olacak. Önemli bir diğer detaysa üç telefonun da 5G desteğini bünyesinde barındırması olacak.



Yeni Nova 7 ne kadar olacak?

Akıllı telefonların fiyatlandırılması konusunda yine iddialara göre, Nova 7 Pro’nun 493 dolardan (vergisiz 3.320 TL) listeleneceğini söylüyor. Böyle bir durumda diğer modellerin de doğal olarak 493 doların altında bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz.

