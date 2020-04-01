Huawei P40, DxOMark'a göre fotoğrafçılığın zirvesine yerleşti

DxOMark ekibi dünyanın en iyi görüntü veren kamerasına sahip akıllı telefonları listesi güncellediler. Buna göre son olarak çıkan Oppo Find X2 Pro listedeni,n ilk sırasında yer alırken bu kez yerini Huawei P40'a bıraktı. Huawei'nin kullanıcıları için görücüye çıkardığı son amiral gemisi P40 Pro, Oppo Find X2 Pro'dan birinciliği devraldı ve listesin il sırasında yerleşti.

Huawei P40 Pro'nun 27 Mart tarihinde yapılan tanıtımında en dikkat çeken yönü hiç şüphesiz kameralarıydı. Sahip olduuğu ana ve selfie kamara sistemi fazlasıyla kullanıcıları memnun ederken aynı zamanda Huawei'nin yaptığı yazılımsal iyileştirmeler ile DxOMark ekibinin dikaktini çekti. Ekip, Huawei P40 Pro ile doğal ışık kullanarak iç ve dış mekanlarda fotoğraf ve video çekimleri yaptılar ve çeşitli benchmark testleriyle de test akıllı telefonun kameraları test edildi. Huawei P40 Pro'ya fotoğraf çekme yetenekleri için 140; video çekme yetenekleri için ise 105 puan verilirken DxOMark güçlü özelliklere sahip Huawei P40 Pro, neredeyse tüm aydınlatma koşullarında harika görüntüler kaydedebildiği için telefona genel ortalamada 128 puan kaydetti.

Bilindiği üzere fotoğrafın en önem verilen özellikllerden birisi öznleri arka plandan ayırması ve düşük ışıkta iyi çekimler yapmasıdır. P40 Pro ile düşük ışıkta çekim yaparken daha yüksek performans elde etmek için yüksek ISO ve yüksek enstantane hızları kullanılabildiği görüldü ve en zorlu ışık koşullarında dahi harika fotoğraflar elde etmek mümkün olduğu yapılan testlerle kanıtlandı.

Huawei P40 Pro özellikleri:

Cihaz 1/1.28 inç’lik sensörü düşük ışıklı ortamlarda çekim performansını önemli ölçüde artıran 50 Megapiksellik kamera donanımına sahip olmakla birlikte geliştirilen Leica Quad kamera, 100x değerinde hem dijital hem de optik SuperSensing Zoom özelliklerini desteklemek için SuperSensing Cine Kamera ve 3D derinlik algılama kamerasına sahip. Cihaz 10x optik yakınlaştırma özelliğiyle netliğini koruyan olağanüstü görseller elde edilebiliyor.

Huawei P40 Pro’da yer alan 40 MP SuperSensing Cine Kamera, DSLR kameralarda yer alan; odak uzaklığı 18 mm'ye eşdeğer ultra geniş açılı bir lense ve 3:2 en-boy oranını destekleyen, 1/1.54-inç sensöre sahip. Bu sensördeki pikseller, donanım tabanlı HDR videolar için uzun, kısa veya normal pozlamayla çekim yapmak için ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Üründe yer alan Sedecimpixel Fusion teknolojisi, 51200 ISO değerine kadar ışık hassasiyetini artıran ve 7680FPS ultra ağır çekim video çekiminde kullanılan 4.48µm süper pikselleri üretmek için, 16-in-1 piksel düzenlemesini destekliyor.

Cihaz ayrıca geniş diyafram lensinin etkilerini yansıtan Bokeh simülasyonu özelliğiyle çekimlerin ana öğesini vurgulamaya yardımcı olmak için, görüntüye aşamalı olarak Bokeh efekti ekliyor.