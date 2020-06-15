Huawei, Samsung'u geçerek dünyadaki en büyük akıllı telefon üretici firması oldu

Counterpoint Serearch tarafından paylaşılan bilgilerde ABD’den ticari ambargo yemesi nedeniyle Google servislerini kullanamayan Huawei, Samsung’u geçerek dünyadaki en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı başardı.

Liderlik koltuğu Huawei’ye geçti

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları sonucunda Google, Huawei telefonlardan desteğini çektiğini açıklamıştı. Çin teknoloji firmaları ABD’li firmalardan ürün tedarikini kısıtlamış ve bunun üzerine Huawei CEO’su yaptığı bir son dakika açıklamasıyla ABD olmadan da hayatta kalabileceklerini paylaşmıştı.

Dünyadaki en büyük akıllı telefon üreticileri listesinde Nisan ayında bir gelişme yaşandı. Buna göre Huawei, Nisan ayı Pazar payını yüzde 19 artırmayı başararak Samsung’u liderlikten indirdi. Huawei bu başarıyla dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olurken, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Pazar payı yüzde 17 seviyesinde takıldı.

Nedeni koronavirüs

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı nedeniyle Çinli vatandaşlar Huawei kullanmaya yönelerek firmanın ayakta kalmasını hatta liderlik koltuğunu almasını sağladı. Çin’de hali hazırda yasaklı Google uygulamaları Çin için problem teşkil etmediğinden satış grafiği büyük ölçüde artış gösterdi. Bunun en büyük etkilerinden birisinin ise coronavirüs olduğu gösteriliyor.