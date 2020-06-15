İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111226
ALTIN
378.913
DOLAR
6.8404
STERLİN
8.6262
EURO
7.7046
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşe yararsa seri üretime geçecek
İşe yararsa seri üretime geçecek
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i...
Korona virüsün en çok etkilediği kan grubu belli oldu
Son Dakika
Korona virüsün en çok etkilediği...

Huawei, Samsung'u geçerek dünyadaki en büyük akıllı telefon üretici firması oldu

ABD'den ticari ambargo yiyen Huawei, Samsung'u geçerek dünyadaki en büyük akıllı telefon üreticisi oldu. Firma Nisan ayında pazar payını yüzde 19 artırarak Samsung'u tahtından indirmeyi başardı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 23:30
Huawei, Samsung'u geçerek dünyadaki en büyük akıllı telefon üretici firması oldu
Takip Et:

Counterpoint Serearch tarafından paylaşılan bilgilerde ABD’den ticari ambargo yemesi nedeniyle Google servislerini kullanamayan Huawei, Samsung’u geçerek dünyadaki en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı başardı.  


ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları sonucunda Google, Huawei telefonlardan desteğini çektiğini açıklamıştı. Çin teknoloji firmaları ABD’li firmalardan ürün tedarikini kısıtlamış ve bunun üzerine Huawei CEO’su yaptığı bir son dakika açıklamasıyla ABD olmadan da hayatta kalabileceklerini paylaşmıştı.

Liderlik koltuğu Huawei’ye geçti

Dünyadaki en büyük akıllı telefon üreticileri listesinde Nisan ayında bir gelişme yaşandı. Buna göre Huawei, Nisan ayı Pazar payını yüzde 19 artırmayı başararak Samsung’u liderlikten indirdi. Huawei bu başarıyla dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olurken, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Pazar payı yüzde 17 seviyesinde takıldı.

Nedeni koronavirüs

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı nedeniyle Çinli vatandaşlar Huawei kullanmaya yönelerek firmanın ayakta kalmasını hatta liderlik koltuğunu almasını sağladı. Çin’de hali hazırda yasaklı Google uygulamaları Çin için problem teşkil etmediğinden satış grafiği büyük ölçüde artış gösterdi. Bunun en büyük etkilerinden birisinin ise coronavirüs olduğu gösteriliyor.


Son Güncelleme: 15.06.2020 23:30
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EA Sport'un yeni Star Wars oyununda sona gelindi
EA Sport'un yeni Star Wars oyununda sona gelindi
Samsung ve BTS İşbirliği Büyüyor
Samsung ve BTS İşbirliği Büyüyor
Xiaomi Android 11 beta sürümünü alacak olan modellerini duyurdu
Xiaomi Android 11 beta sürümünü alacak olan modellerini duyurdu
Xiaomi, Xiaomi Mi Band 5'i tanıttı
Xiaomi, Xiaomi Mi Band 5'i tanıttı
WhatsApp'tan çok beklenen özellik, kayıt işlemi artık tarih oldu!
WhatsApp'tan çok beklenen özellik, kayıt işlemi artık tarih oldu!
Zynga ile Peak Games, 1,8 milyar dolara el sıkıştılar
Zynga ile Peak Games, 1,8 milyar dolara el sıkıştılar

Popüler Haberler

Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Hangi mesleklerin erken emeklilikten yararlanacak? SGK’dan erken emeklilik müjdesi geldi!
Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusu e devletten nasıl yapılır? Kira yardımı alabilmek için gerekli evraklar
Diyanet'e göre bilerek orucunu bozanlar kaç gün oruç tutmalıdır? Oruç bozmanın dinen cezası nedir?
Vakıfbank düşük faizli yeni bayram kredisi kampanyası! SMS anında Vakıfbank bayram kredisi başvurusu
Lezzet Düşkünleri program sunucusu kimdir? Gerçek adı ne? Gabriele Sponza hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.