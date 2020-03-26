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Huawei’nin yeni üst segment modeli P40 tanıtıldı

Huawei, yeni üst segment modeli olan Huawei P40'ın tanıtımını gerçekleştirdi, P40 serisinin ilk telefonu Huawei P40 internet üzerinden gerçekleştirilen etkinlik vasıtasıyla tanıtıldı. İşte, Huawei P40'ın tüm teknik özellikleri ve detayları!

26 Mart 2020 Perşembe 22:20
Huawei’nin yeni üst segment modeli P40 tanıtıldı

Teknoloji gündeminin odak noktalarından biri olan Huawei, p40 serisinin ilk telefonunu görücüye çıkardı. Çin merkezli şirketin yeni üst segment modeli kameraları, bataryası, teknik özellikleri ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Koronavirüs salgını nedeniyle katılım kabul etmeyerek internet üzerinden bir etkinlik düzenleyen Huawei, yeni amiral gemisi Huawei P40 Pro'yu kardeşleri P40 ve P40 Pro Plus'ın lansmanını gerçekleştirdi.

Peki Huawei P40 özellikleri neler? Huawei P40 fiyatı ne kadar?

Huawei’nin yeni üst segment modeli P40 tanıtıldı

HUAWEİ P40 ÖZELLİKLERİ

Özellikleri arasında 6,1 inç büyüklüğünde OLED bir ekrana sahip olan Huawei P40 bu ekranla birlikte Full HD+ çözünürlüğünde ve herhangi bir kıvrıma sahip değil. Ekranın sol üst köşesinde tıpkı Galaxy S10 Plus'ta olduğu gibi bir kamera deliği bulunuyor. Huawei P40'ın ekranının hemen altında ise 5G destekli Kirin 990 işlemcisi yer alırken, bu işlemciye 8GB RAM ve 128GB dahili depolama eşlik ediyor.

P40 KAMERA;

Huawei P40 kamera özellikleri bakımından Leica ile işbirliğine devam ederken son telefonunun aka tarafında 3 kameralı bir arka kamera kurulumuna ev sahipliği yaptı. Huawei P40, bu kameralardan birini ana kamera olarak kullanıyor. Bu kamera 50 MP çözünürlüğünde. Huawei P40'nın diğer kameraları ise sırasıyla 16 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP telefoto kamera olarak göre yapıyor. Akıllı telefon tüm bu kamera kurulumuyla 3x optik zoom yapabiliyor. Telefonun ekran deliğinde ise 32 MP çözünürlüğünde ön kamera, auto focus sensörü ve ekran yüz kilidini açabilmek için kullanılan kızılötesi sensör bulunuyor.

Huawei’nin yeni üst segment modeli P40 tanıtıldı

HUAWEİ P40 FİYATI

25W kablolu 40W kablosuz hızlı şarj destekli 3800 mAh değerindeki bataryasından gücünü alan Huawei P40, Avrupa'da 799 Euro'dan satışa çıkacak. Türkiye'de ise ne zaman satışta olacağı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

HUAWEİ P40 TEKNİK ÖZELLİKLER

- 6,1 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızında ekran

- Huawei Kirin 990 5G işlemci

- 8 GB RAM

- 128 GB dahili depolama alanı (ek olarak 256 GB microSD kart desteği)

- 50 MP (f/1.9) geniş açılı kamera + 8 MP (f/2.4) 80mm 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera + 16 MP 17mm ultra geniş açılı kamera

- 32 MP (f/2.2) 26mm geniş açılı ön kamera

- 3800 mAh değerinde batarya

- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 bağlantısı; USB Type-C girişi

- Android 10 tabanlı EMUI arayüzü (HMS destekli)

- IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası 

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