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Huawei’ye 7 ödül birden!

Huawei, 7 ödül birden aldı. Huawei’nin MateBook X Pro, MateBook D Serisi ve MatePad Pro 5G, uluslararası basından 7 ödül almayı başardı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:18
Huawei’ye 7 ödül birden!
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Huawei’ye uluslar arası basından 7 ödül verildi. MateBook D Serisi bilgisayarları, MateBook X Pro ve MatePad Pro 5G tableti uluslararası basından beğeni toplayan Huawei, 7 ödül birden almayı başardı.  


Huawei tablet ve bilgisayarları, Stuff, Expert Reviews, TechAdvisor ve Trusted Reviews,  yüksek puanlar almayı başardı.

Huawei MateBook D 15, Expert Reviews tarafından en iyi fiyat performans ödülüne sahip oldu. Huawei MateBook D 14 ise hem TechAdvisor hem de Trusted Reviews tarafından önerilen ürün ödüllerini almaya hak kazandı.

MateBook X Pro ise TechAdvisor, Trusted Reviews ve Newsweek tarafından ödülle layık görüldü.       MateBook X Pro, Temmuz ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulacak.


Son Güncelleme: 01.07.2020 15:18
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