Huawei’ye 7 ödül birden!

Huawei’ye uluslar arası basından 7 ödül verildi. MateBook D Serisi bilgisayarları, MateBook X Pro ve MatePad Pro 5G tableti uluslararası basından beğeni toplayan Huawei, 7 ödül birden almayı başardı.

Huawei tablet ve bilgisayarları, Stuff, Expert Reviews, TechAdvisor ve Trusted Reviews, yüksek puanlar almayı başardı.

Huawei MateBook D 15, Expert Reviews tarafından en iyi fiyat performans ödülüne sahip oldu. Huawei MateBook D 14 ise hem TechAdvisor hem de Trusted Reviews tarafından önerilen ürün ödüllerini almaya hak kazandı.

MateBook X Pro ise TechAdvisor, Trusted Reviews ve Newsweek tarafından ödülle layık görüldü. MateBook X Pro, Temmuz ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulacak.