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IFA 2020 yapılacak mı? Belirsizlik sürüyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında, dünya genelinde birçok önemli etkinlik ertelendi. Elektronik tutkunu birçok tüketici ise IFA 2020 yapılacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. IFA'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre belirsizlikler sürüyor. İşte, detaylar.

25 Nisan 2020 Cumartesi 21:29
IFA 2020 yapılacak mı? Belirsizlik sürüyor

Çin’in Vuhan kentinde tespit edilen ve ardından tüm dünyayı etkisi altına alarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın ilan edilen Koronavirüs, tüm dünyada hayatı durma noktasına getirdi. Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok önlem alındı ve 2020 yılında düzenlenmesi beklenen MWC 2020, Google I/O 2020 ve Apple WWDC 2020 gibi birçok önemli etkinlik ertelendi. Eylül 2020’de gerçekleşmesi planlanan IFA etkinliği hakkında da açıklama geldi. IFA’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleyeceklerinin Alman hükümetinin vereceği kararlar çerçevesinde şekilleneceği belirtildi. Elektronik fuarlar arasında en önemli fuarlardan biri olan IFA, düzenlemiş olduğu fuarların devamının geleceğini açıkladı. Bunların yanı sıra son dönemde gerçekleştirilen dijital basın toplantıları ile alakalı Hans-Joachim Kamp yapmış olduğu açıklamada, IFA etkinliğine katılacak olan katılımcı firmaların hazırlıklarına başladığını belirtti.

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Son Güncelleme: 25.04.2020 21:29
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