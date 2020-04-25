IFA 2020 yapılacak mı? Belirsizlik sürüyor

Çin’in Vuhan kentinde tespit edilen ve ardından tüm dünyayı etkisi altına alarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın ilan edilen Koronavirüs, tüm dünyada hayatı durma noktasına getirdi. Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok önlem alındı ve 2020 yılında düzenlenmesi beklenen MWC 2020, Google I/O 2020 ve Apple WWDC 2020 gibi birçok önemli etkinlik ertelendi. Eylül 2020’de gerçekleşmesi planlanan IFA etkinliği hakkında da açıklama geldi. IFA’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleyeceklerinin Alman hükümetinin vereceği kararlar çerçevesinde şekilleneceği belirtildi. Elektronik fuarlar arasında en önemli fuarlardan biri olan IFA, düzenlemiş olduğu fuarların devamının geleceğini açıkladı. Bunların yanı sıra son dönemde gerçekleştirilen dijital basın toplantıları ile alakalı Hans-Joachim Kamp yapmış olduğu açıklamada, IFA etkinliğine katılacak olan katılımcı firmaların hazırlıklarına başladığını belirtti.

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