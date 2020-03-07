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İkinci el telefon satışlarına tramer ve hasar kaydı uygulaması geliyor!

İkinci el telefon satışlarında yeni sistem! İkinci el telefon satışlarına tramer ve hasar kaydı uygulaması geliyor! İşte, detaylar…

07 Mart 2020 Cumartesi 17:23
İkinci el telefon satışlarına tramer ve hasar kaydı uygulaması geliyor!

Çoğu kişi ikinci el telefon alırken bir kuşku içerisine kapılır. Telefonunun herhangi bir hasarı olup olmadığı tam olarak öğrenilememektedir. Artık ikinci el telefon satışlarında yeni sistem geliyor. İkinci el telefon satışlarına tramer kaydı uygulaması yapılacak. Yapılacak olan Tramer uygulaması ile birlikte vatandaşlar ikinci el cep telefonu alımı yapmadan önce cihaz hakkında bilgi sahibi olabilecek. Tramer uygulaması ile cihaz hakkında sistem üzerinden sorgulama yapabilecek. Bu sorgulama ile cihazın hasar durumu ve değişen bir parçasının olup olmadığını IMEI kaydı ile öğrenilebilecek.

Bu uygulama henüz gelişim aşamasında bulunurken uygulamanın başlaması ile ikinci el model cihazlarda yeni bir dönem başlayacak. İkinci el cihaz almak isteyen vatandaşların, cihazın kaçıncı el olduğundan başlayarak hangi parçasının değiştiğine kadar tüm bilgilere ulaşım sağlayabilecekler. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Deneği Başkanı Mustafa Kemal Tunacı cep telefonu ile ilgili olarak, telefonun lüks tüketim olmadığını ve bir zaruret olduğunu ifade ederek ‘’İkinci el cep telefonu ile ilgili regülasyonlara ihtiyaç var’’ diye konuştu.

Kullanılmış Telefonları İhraç Edilebilir!

MOBİSAT Başkanı Tunacı, ikinci el cep telefonları ile ilgili olarak ihracat önerisinde bulunurken, “Şu an için ikinci el telefonlarda yenileme oranı % 12 civarında, bu rakamı yükselterek üçüncü dünya ülkelerine ihraç edilebilir. Konu hakkında çalışmalar devam ediyor’’ dedi.

Tunacı, 5809 numaralı elektronik Haberleşme Kanunu’na göre sahte kimlik ve işlemler nedeni ile yaklaşık olarak 300 bin dosyanın beklediğini ifade etti. Bu dosyaların % 90’nın lehte olarak sonuçlandığını söyleyerek ‘’Mağduriyetin giderilmesi adına Menis sistemine geçilmesi gerekiyor. IMEI klonlamasına yönelik olarak da ağır ceza uygulanması gerekli bu şekilde mağduriyetlerin % 99 azalacak’’ diye belirtti.

Sektör üzerinde 15 yıldan beri klonlama sorunlarından bahsettiklerini belirten Tunacı, düzenleme ile 7 yıl sinyal alınamayan cihazların IMEI havuzundan çıkarıldığını söyledi. Bu sürenin 2 yıla indirgenmesi gerektiğini bildiren Başkan Tunacı, Türkiye’nin cihaz klonlama işleminden yaklaşık olarak yıllık kaybının 3 milyar TL olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 07.03.2020 17:23
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