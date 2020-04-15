Instagram'a çok beklenen müzik özelliği geldi! Artık storylere müzik eklenebilecek

Intagramn'da uzun süredir beklenen müzik özelliği nihayet geldi. Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram pek çok bölgede kullanımda olan özelliği Türkiye'de de hizmete sundu. İnstagram müzik ekleme özelliği hikayelere müzik eklemesini sağlıyor ve yeni özellikle birlikte Instagram kullanıcıları Facebook ve Instagram storylerine 39 milyon şarkı içeren kütüphaneden müzik ekleyebilecekler.

Sunulan yeni özellikte ayrıca müzik etiketi ile hikayelere, eğer varsa şarkı sözlerini de ekleyebilecek olan kullanıcılar, şarkı sözü animasyonlarını ve yazı stilleri de isterlerse değiştirebilecekler.

Bir çok dünya ülkesinde kullanılan bu özelliği gören kullanıcılar bu özelliğin bulunulan bölgede kullanılmadığıyla ilgili bir uyarı alıyorlardı. Artık Türkiye'de de hizmete giren özellik sayesinde kullanıcılar Instagram ve Facebook Hikayeleri için müzik çıkartmaları ve şarkı sözleri de dahil olmak üzere çeşitli kreatif araçlara erişebilecek ve Facebook profillerine şarkı ekleyebilecekler. Instagram hikayesine gif, tarih, konum eklediğiniz ekranda artık 'müzik' seçeceği de çıkıyor. Daha sonra müziği ne şekilde eklemek istediğinizi seçiyorsunuz. Burada istediğiniz şarkıyı 'arama' kısmına yazarak bulabilirsiniz.

Yeni özelliği kullanabilmek için fotoğraf veya videodan oluşan hikayenize şarkı eklemek için üzerine dokunup etiket ekleyin. Gördüğünüz müzik simgesine dokunarak seçeneklerinizi görüntüleyebilirsiniz. Şarkıları ismine, türüne, ruh haline göre aratabilir veya popüler şarkılardan birini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz şarkıyı dinleyebilir ve hikayenize sadece dilediğiniz bölümünü dahil edebilirsiniz.

INSTAGRAM HİKAYESİNE MÜZİK NASIL EKLENİR?

– Instagram uygulamasında hikaye ekleme kısmına giriş yapın.

– Yeni bir görüntü çekin ya da galeride var olan görüntülerden birini seçin.

– Paylaşım için görüntüyü seçtikten sonra ekranı yukarı doğru kaydırın.

– Karşınıza müzik simgesi gelecek. Müzik simgesini seçin.

– Buradan istediğiniz şarkıyı “arama” kısmına yazarak bulabilirsiniz.

