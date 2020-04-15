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Instagram'a çok beklenen müzik özelliği geldi! Artık storylere müzik eklenebilecek

Dünya genelinde bazı ülkelerde kullanımda olan Instagram'da müzik ekleme özelliği Türkiye'deki kullanıcıların da hizmetine sunuldu. Instagram müzik ekleme özelliği ile artık kullanıcılar müzik etiketi ile hikayelerine fon müziği ekleyebilecekler. Peki Instagram müzik nedir? Instagram müzik ekleme nasıl yapılır?

15 Nisan 2020 Çarşamba 14:59
Instagram'a çok beklenen müzik özelliği geldi! Artık storylere müzik eklenebilecek

Intagramn'da uzun süredir beklenen müzik özelliği nihayet geldi. Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram pek çok bölgede kullanımda olan özelliği Türkiye'de de hizmete sundu. İnstagram müzik ekleme özelliği hikayelere müzik eklemesini sağlıyor ve yeni özellikle birlikte Instagram kullanıcıları Facebook ve Instagram storylerine 39 milyon şarkı içeren kütüphaneden müzik ekleyebilecekler. 

Instagram'a çok beklenen müzik özelliği geldi!

Sunulan yeni özellikte ayrıca müzik etiketi ile hikayelere, eğer varsa şarkı sözlerini de ekleyebilecek olan kullanıcılar, şarkı sözü animasyonlarını ve yazı stilleri de isterlerse değiştirebilecekler.

Instagram'a çok beklenen müzik özelliği geldi!

Bir çok dünya ülkesinde kullanılan bu özelliği gören kullanıcılar bu özelliğin bulunulan bölgede kullanılmadığıyla ilgili bir uyarı alıyorlardı. Artık Türkiye'de de hizmete giren özellik sayesinde kullanıcılar Instagram ve Facebook Hikayeleri için müzik çıkartmaları ve şarkı sözleri de dahil olmak üzere çeşitli kreatif araçlara erişebilecek ve Facebook profillerine şarkı ekleyebilecekler. Instagram hikayesine gif, tarih, konum eklediğiniz ekranda artık 'müzik' seçeceği de çıkıyor. Daha sonra müziği ne şekilde eklemek istediğinizi seçiyorsunuz. Burada istediğiniz şarkıyı 'arama' kısmına yazarak bulabilirsiniz.

Instagram'a çok beklenen müzik özelliği geldi!

Yeni özelliği kullanabilmek için fotoğraf veya videodan oluşan hikayenize şarkı eklemek için üzerine dokunup etiket ekleyin. Gördüğünüz müzik simgesine dokunarak seçeneklerinizi görüntüleyebilirsiniz. Şarkıları ismine, türüne, ruh haline göre aratabilir veya popüler şarkılardan birini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz şarkıyı dinleyebilir ve hikayenize sadece dilediğiniz bölümünü dahil edebilirsiniz.

Instagram'a çok beklenen müzik özelliği geldi!

INSTAGRAM HİKAYESİNE MÜZİK NASIL EKLENİR?

– Instagram uygulamasında hikaye ekleme kısmına giriş yapın.

– Yeni bir görüntü çekin ya da galeride var olan görüntülerden birini seçin.

– Paylaşım için görüntüyü seçtikten sonra ekranı yukarı doğru kaydırın.

– Karşınıza müzik simgesi gelecek. Müzik simgesini seçin.

– Buradan istediğiniz şarkıyı “arama” kısmına yazarak bulabilirsiniz.
 

Son Güncelleme: 15.04.2020 14:59
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