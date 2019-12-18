İnstagram'a yeni gelen özellikle yorum yazarken dikkat!

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşma platformlarından biri olan İnstagram, bügün bir değişikliğe gitti.

Kullanıcılarına bilgi vermeden yaptığı değişiklikte ise platforma eklediği yeni özellik sayesinde yapılan yorumlar küfür veya argo olarak artık denetlenecek.

Farklı bir fotoğraf altına kelimelerine dikkat etmediğiniz bir yorum yazdığınızda bundan böyle İnstagram size 'Emin misiniz?' diye soracak.

Evet diyerek gönderdiğiniz yorum tekrar denetlenecek ve küfür/argo dili tespiti yapılacak. Bu tespitten sonra ise İnstagram hesabınızı gerekirse kapatılabilir.