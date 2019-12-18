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İnstagram'a yeni gelen özellikle yorum yazarken dikkat!

İnstagram, bugün kullanıcılarına sunduğu yeni özellikle birlikte küçük bir değişikliğe gitti. Yeni gelen özellikle birlikte yorum yazan kullanıcılar artık daha dikkatli olmak zorunda kalacaklar.

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:57
İnstagram'a yeni gelen özellikle yorum yazarken dikkat!

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşma platformlarından biri olan İnstagram, bügün bir değişikliğe gitti.

İnstagram'a yeni gelen özellikle yorum yazarken dikkat!

Kullanıcılarına bilgi vermeden yaptığı değişiklikte ise platforma eklediği yeni özellik sayesinde yapılan yorumlar küfür veya argo olarak artık denetlenecek.

İnstagram'a yeni gelen özellikle yorum yazarken dikkat!

Farklı bir fotoğraf altına kelimelerine dikkat etmediğiniz bir yorum yazdığınızda bundan böyle İnstagram size 'Emin misiniz?' diye soracak.

İnstagram'a yeni gelen özellikle yorum yazarken dikkat!

Evet diyerek gönderdiğiniz yorum tekrar denetlenecek ve küfür/argo dili tespiti yapılacak. Bu tespitten sonra ise İnstagram hesabınızı gerekirse kapatılabilir.

İnstagram'a yeni gelen özellikle yorum yazarken dikkat!

Son Güncelleme: 18.12.2019 20:57
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