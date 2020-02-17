Instagram CEO'su oluşturulamayan iPad uygulamasını açıkladı; Yeterli kaynak yok!

Dünyanın en çok kullandığı fotoğraf ve video yükleme uyfulaması olan Instagram ilk olarak sadece iOS işletim sistemli iPhone'larda çıkmış ve sadece iOS işletim sistemli iPhone'larda olduğunu zaman geçtikçe önce Android'e daha sonrada masaüstü bilgisayarlara kadar gelmişti. Platformun kullanıcıları ise bu kadar gelişmiş bir uygulamanın neden iPad uygulamasında olmadığının yanıtını aramaya balşladılar.

iPad kullanıcıları tarafından merak edilen bu soru ise, Instagram CEO'su Adam Mosseri'ye soruldu. Mosseri'nin konuyla ilgili verdiği cevabı ise çok ilginçti.

Mosseri; konuyla ilgili yaptığı açıklamada, reklam yayınlarından milyonlarca dolar gelir elde eden Facebook çatısı altında faaliyetlerine devam eden Instagram'ın, iPad için özelleştirilmiş bir uygulama geliştirmek için yeterli kaynağı olmadığını açıkladı. Şaşkınlık veren bu açıklamanın ardından konuşmasına devame den Mosseri, ayrıca iPhone ve iPad tarafında çalışan geliştirici ekibin yapacak başka işleri olduğunu ve buna zaman ayıramayacaklarını da belirtti. Böylelikle en yetkili ağız, iPad kullanıcılarına özel olarak sunulması istenilen bir Instagram uygulamasının yolunu kapatmış oldu.