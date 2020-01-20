Instagram'da IGTV'nin fişi çekiliyor!

Yaklaşık 2 yıldır Instagram'da yer alan ve 1 dakiakadan uzun olan videoların orada görüntülenmesini sağlayan IGTV'den beklediğini bulamadı. Yetkililerden yapılan göre ise Instagram IGTV'nin fişini çekerek bu uygulamanın butonunu ana sayfadan kaldıracak.

Instagram kullanıcılarının IGTV'yek için değilde yüklenmiş videoları seyretmek için kullanıldığının anlaşılması üzerine bu kararı alan Instagramın bu butonun yerine başla bir uygulama getirip geitmeyeceği ise şimdilik merak konusu.

Instagram, daha önce dikey videolar haricinde yatay videolarıda destek vermeye başlamasının ardından IGTV üzerinden video paylaşma özelliğini Instagram'ın ana uygulamasına yerleştirmişti. Daha çok fotoğraf paylaşma özelliği kullanılan platformda kullanıcılar video izlemek için diğer taraftan YouTube'yi tercih ediyorlar.

Hal böyle olunca IGTV'nin kullanım amaçlarını fazlasıyla azaldığı görülüyor. Uygulamanın kalkması halinde ise videoyu oluşturan kişiler uzun videolarını paylaşmak için bundan sonra parça parça yüklemek zorunda kalacaklar.