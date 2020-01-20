İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122661
ALTIN
296.791
DOLAR
5.9159
STERLİN
7.6823
EURO
6.5573

Instagram'da IGTV'nin fişi çekiliyor!

Instagram'da yer alan ve 1 dakikadan fazla videoları yüklenmesine yarayan IGTV kaldırılıyor. Facebook yetkilisi, IGTV'den istediğini bulamayan Instagram'ın bu butonu kaldıracağını açıkladı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 13:38
Instagram'da IGTV'nin fişi çekiliyor!

Yaklaşık 2 yıldır Instagram'da yer alan ve 1 dakiakadan uzun olan videoların orada görüntülenmesini sağlayan IGTV'den beklediğini bulamadı. Yetkililerden yapılan göre ise Instagram IGTV'nin fişini çekerek bu uygulamanın butonunu ana sayfadan kaldıracak.

Instagram kullanıcılarının IGTV'ye video yüklemek için değilde yüklenmiş videoları seyretmek için kullanıldığının anlaşılması üzerine bu kararı alan Instagramın bu butonun yerine başla bir uygulama getirip  geitmeyeceği ise şimdilik merak konusu.

Instagram, daha önce dikey videolar haricinde yatay videolarıda destek vermeye başlamasının ardından IGTV üzerinden video paylaşma özelliğini Instagram'ın ana uygulamasına yerleştirmişti. Daha çok fotoğraf paylaşma özelliği kullanılan platformda kullanıcılar video izlemek için diğer taraftan YouTube'yi tercih ediyorlar.

Hal böyle olunca IGTV'nin kullanım amaçlarını fazlasıyla azaldığı görülüyor. Uygulamanın kalkması halinde ise videoyu oluşturan kişiler uzun videolarını paylaşmak için bundan sonra parça parça yüklemek zorunda kalacaklar. 

Anahtar Kelimeler:
İnstagramIGTVVideo Yükleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 2 geliyor!
Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 2 geliyor!
Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 3 görücüye çıkmaya hazırlanıyor
Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 3 görücüye çıkmaya hazırlanıyor
Dünya devinden kötü haber! Boeing yazılım sisteminde yeni sorun tespit edildi
Dünya devinden kötü haber! Boeing yazılım sisteminde yeni sorun tespit edildi
Wikipedia'da neler değişti? 2 Yıldır girilmeyen Vikipedi'de yaşanan değişiklikler
Wikipedia'da neler değişti? 2 Yıldır girilmeyen Vikipedi'de yaşanan değişiklikler
Türk bilim insanından gurur verdiren başarı; Betül Kaçar NASA'ya kabul edildi
Türk bilim insanından gurur verdiren başarı; Betül Kaçar NASA'ya kabul edildi
WhatsApp, reklam gösterme işini askıya aldı
WhatsApp, reklam gösterme işini askıya aldı

Popüler Haberler

KKB kredi notu sorgulama işlemleri
2020 Ziraat Bankası traktör kredisi 72 ay vadeli kredi hesaplama
Günlük burç yorumları 21 Ocak 2020 Salı - Gündelik hayatınız için astrolojik yıldız falınız bugün sizi nasıl yönlendirecek?
2020 Tarım Kredi Kooperatifi Ziraat Kredileri
2020 Buzağı destekleme ödeme tarihleri ve başvuru şartları
2020 Qnb Finansbank KOSGEB kredisi şartları ve faiz oranları
İş Güvenliği Uzmanı maaşları ne kadardır? 2020 Güncel İSG uzmanı maaşları
Zabıt Katibi maaşları ne kadardır? 2020 Güncel zabıt katibi maaşları
KOSGEB cafe açmak destekleri ve kredi şartları
Çukur Cengiz Erdenet kimdir? Gerçek adı nedir? Musa Uzunlar hakkında bilgiler
2020 en uygun bedelli askerlik kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Bedelli askerlik için bankalardan düşük faizli kredi kampanyası
Betül Kaçar kimdir? NASA'ya kabul edilen Türk bilim kadını Betül Kaçar hakkında bilgiler
2020 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Konya Şehir Hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
2020 Halkbank KOSGEB kredisi başvuru şartları
Kanalların yayın akışları 20 Ocak Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 ödemesi son gün ne zaman? Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek? MTV 2020 Ödeme ekranı
Günlük burç yorumları 20 Ocak 2020 Pazartesi - Astroloji ve burç yorumunuz bugün size neler söylüyor?
Whatsapp çevirim içi görünme kapatma var mı?
2020 Mantar yetiştiricilerine devlet destekleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.