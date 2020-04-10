İnstagram'da web sürümüne sevindiren güncelleme

Mesajlaşma konusunda WhatsApp kadar yoğun kullanılmasa da İnstagramın DM özelliği de kullanıcılar arasında oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Bir çok kullanıcı bilgisayar üzerinden instagram kullanmakta ancak DM özelliğini kullanamadığı için uygulamanın masa üstü kullanımını yetersiz bulmaktaydı. Yeni güncelleme sayesinde kullanıcıların masa üstü bilgisayarlarında da instagram üzerinden DM özelliğini kullanabilmesine imkan sağlanacak. Özellikle gün boyu masa başında çalışanların hayatını fazlasıyla kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Web sürümünde artık mesajlaşma olacak

Instagram.com üzerinden hesabınıza giriş yaptığınızda DM butonunu da görebileceksiniz. Bu özellik sayesinde telefona ihtiyacınız olmadan bilgisayar üzerinden mesajlaşma yapılabilecek.

