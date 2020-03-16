Instagram'dan filtlere koronavirüs düzenlemesi!

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım platformu Instagra, koronavirüsü salgını ile ilgili tedbir ve önlemler alarak yeni düzenlemelere gitti. Instagram yetkilileri koronavirüsü temalı tüm filtrelerin engellendiğini ve bundan sonra da kullanıcıların bu tür filtrelere ulaşamayacağını açıkladılar.

Instagram tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca, bir kişinin yüzünü tarayarak Corona virüsü teşhis edebildiklerini iddiasıyla oluşturulan hesapların ve filtrelerin de engellendiği de belirtilirken kullanıcıların ‘Kovid-19’ kelimesiyle hiç bir şekilde filtre araması da yapamayacakları kaydedildi.



